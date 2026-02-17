Общество
Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды
После оттепели в городе резко похолодало и он покрылся ледяной коркой. Об этом наш фоторепортаж.
После вчерашней оттепели со снегом и дождем и резкого похолодания лёд оказался даже в тех местах, где раньше с ним боролись в первую очередь — на остановках.
Добавим, что по данным городского управления благоустройства ночью на улицы Липецка внесены 634 тонны противогололедных материалов.
Местами лучше идти на полусогнутых
Дворовая ходьба с препятствиями
Но местами даже красиво
Кто, если не мы?
Ледяная рябь
Немного вмёрз
Лайк этой женщине
Клиренс решает
Зато не упал
Ледяные реки
и озера
Пока это лидер на звание подснежника года
Безумству храбрых поем мы песню
Здесь должен быть расчищенный пандус
Даже в мороз знаменитая лужа во дворе на площади Победы, 3а не сдается
Взгляд на среднестатистическую парковку
А это территория бизнеса
Гуськом по лестнице
Куда ты денешься из колеи?
Наверное, здесь машины летают...
Комментарии (19)