Общество
1528
сегодня, 11:38
19

Гололед и колеи: как выглядит Липецк после резкой смены погоды

После оттепели в городе резко похолодало и он покрылся ледяной коркой. Об этом наш фоторепортаж.

Эта зима стала для липчан настоящим испытанием: оттепели с мощными снегопадами перемежаются морозами и город сначала замирает в снегу, потом хлюпает лужами, а затем скользит по льду.

После вчерашней оттепели со снегом и дождем и резкого похолодания лёд оказался даже в тех местах, где раньше с ним боролись в первую очередь — на остановках

Добавим, что по данным городского управления благоустройства ночью на улицы Липецка внесены 634 тонны противогололедных материалов.

IMG_6780.jpg

Местами лучше идти на полусогнутых 

IMG_6794.jpg

Дворовая ходьба с препятствиями

IMG_6800.jpg

Но местами даже красиво

IMG_6823.jpg

Кто, если не мы?

IMG_6825.jpg

Ледяная рябь

IMG_6829.jpg

Немного вмёрз

IMG_6831.jpg

IMG_6837.jpg

Лайк этой женщине

IMG_6841.jpg

IMG_6843.jpg

Клиренс решает

IMG_6847.jpg

IMG_6884.jpg

IMG_6855.jpg

Зато не упал

IMG_6868.jpg

Ледяные реки

IMG_6878.jpg

и озера

IMG_6874.jpg

Пока это лидер на звание подснежника года

IMG_6883.jpg

IMG_6886.jpg

Безумству храбрых поем мы песню

IMG_6888.jpg

Здесь должен быть расчищенный пандус

IMG_6890.jpg

IMG_6898.jpg

Даже в мороз знаменитая лужа во дворе на площади Победы, 3а не сдается

IMG_6912.jpg

Взгляд на среднестатистическую парковку

IMG_6913.jpg

А это территория бизнеса

IMG_6925.jpg

Гуськом по лестнице

IMG_6932.jpg

fbd40e504871c8480ecd062daa20c379.jpg

Куда ты денешься из колеи?

photo_2026-02-17_09-50-39.jpg

Наверное, здесь машины летают...
гололёд
мороз
Комментарии (19)

ДеД
6 минут назад
не стесняемся, на четвереньках и ползком!
Ответить
Дуб
6 минут назад
ледовая дорожка прямо в пенсионный, убьешься и пенсию по инвалидности оформлять
Ответить
Липчанин
6 минут назад
Удивительный факт. Начало зимы - песок и химию сыпали практически на голый асфальт, трактора с искрами из-под отвала асфальт чистили, Безумие было. Сегодня в 6:00 утра, дорога с новых районов до ЖД - тишина никакой техники нет. Асфальт, покрытый льдом, не песчинки нет. С чего вдруг? Куда-то деньги делись? Или "освоили" ранее, просто поспешили?
Ответить
Местный
13 минут назад
Посмотрите на озеро у остановки на перекрёстке Космонавтов и Терешковой.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
18 минут назад
«У семи нянек дитя без глазу»
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
19 минут назад
Выражение «без глазу» является устаревшим и означает всего лишь «без присмотра» или «без надзора».
Ответить
михаил
23 минуты назад
Сколько фото и только бабуля с ведром противогололедного материала. А остальные 643 тонны где?
Ответить
Ванька Грозный
27 минут назад
Красотища-то какая , лепота!
Ответить
все как обычно
31 минуту назад
А что нового, как всегда
Ответить
Ак
31 минуту назад
А если бы вовремя убрали, никаких неровности не было бы.
Ответить
Еще комментарии
