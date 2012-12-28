Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
сегодня, 12:10
В Липецке под домашний арест отправили коммерсанта Кирилла Филонова
Учредителя и директора компании «Экотерм» обвиняют в мошенничестве при исполнении контрактов на 103 миллиона рублей.
Как выяснил GOROD48, речь идёт о Кирилле Филонове — учредителе и директоре компании «Экотерм». Эта организация резко сдала назад по результатам деятельности в 2025 году. По сравнению с 2024-м выручка «Экотерма» снизилась на 69% — до 337,6 млн рублей, чистая прибыль упала на 97% — до 525 тысячи рублей. В картотеке арбитражных дел «Экотерм» фигурирует как истец по 22 гражданским делам и как ответчик по 51 делу. На сегодняшний день в отношении ООО открыты 44 исполнительных производства на общую сумму 63,9 млн рублей, согласно данным ФССП.
Компания «Экотерм» за время ее деятельности заключила 69 госконтрактов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Самым крупным заказчиком «Экотерма» является, кстати, управление строительства липецкой мэрии, с которой у Филонова было заключено 14 контрактов на общую сумму 928,1 млн рублей.
база компании «Экотерм» на улице Ковалева
При выполнении некоторых заказов от мэрии «Экотерм» создавал аварийные ситуации. Так, 27 сентября 2023 года подрядчик во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор пробил магистральный 600-миллиметровый водопровод на перекрёстке улиц Гагарина и Циолковского. Из-за этого без холодной воды остались 180 домов в разных районах города, несколько детских садов и школ. Мэр Липецка Евгения Уваркина была вынуждена объявлять режим ЧС локального характера. Тогда Кирилл Филонов заявил GOROD48, что магистральный водопровод в зоне проведения работ стал для его компании неожиданностью, так как не был отражён в проектной документации и в изысканиях.
В ноябре того же 2023 года при прокладке того же подземного канала для самотечного канализационного коллектора компания разрушила дорогу на Товарном проезде: асфальт «взорвал» раствор-смазка для бура, который вдруг вышел из-под контроля, пошёл вверх и вспучил дорожное покрытие — ему не было ещё и года после капремонта проезда.
А в прошлом году GOROD48 описал конфликт между Кириллом Филоновым и липчанином Сергеем Зайцем: последний обвинил руководителя «Экотерма» в захвате части его земельного участка и незаконном использовании его с целью извлечения прибыли, а также в присвоении двух тягачей и кабины от грузовика.
Кирилл Филонов также является учредителем ещё двух организаций — ООО «Газмонтажавтоматика» (в прошлом году выручка компании выросла на 50% — до 68,7 млн рублей, а чистая прибыль — на 78% — до 347 тыс. рублей) и «Теплогазпроект» (в 2024 году выручка компании упала на 38%, составив 32,5 млн рублей, но чистая прибыль выросла аж на 7213% — до 20,9 млн рублей).
…Кирилла Филонова полиция считает виновным в том, что в 2021–2025 годах он не исполнял взятые на себя обязательства перед контрагентами, в том числе по госзакупкам, по поставке в Липецкую область, Подмосковье и Нижний Новгород отопительных котлов и их монтажу. «Взятые на себя обязательства либо не выполнял вовсе, либо осуществлял в минимальном объёме, предоставляя заказчикам фиктивные сведения об оказанных услугах. В случае разногласий с контрагентами ссылался на якобы возникшие трудности и обещал выполнить условия контрактов позже. Общая сумма причинённого им ущерба превысила 103 млн рублей», — сообщает «МВД Медиа».
В минувшие выходные в Октябрьском районном суде Липецка по ходатайству следователя УМВД РФ по Липецкой области Кириллу Филонову в качестве меры пресечения по уголовному делу был избран домашний арест до 13 июля. Об этом GOROD48 сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
