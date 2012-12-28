Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно

Внутри дома обнаружили бездыханное тело.

24 февраля к спасателям пожарной части №38 УГПСС Липецкой области обратилась за помощью соцработница, которая не смогла попасть в дом своей подопечной на улице Лестева в селе Долгуша Долгоруковского округа.Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, cпасатели в присутствии сотрудников полиции и больницы забрались в дом женщины через крохотное пластиковое окошко. Но, к сожалению, несмотря на филигранную работу пожарных, было уже поздно: 78-летнюю женщину нашли мёртвой.