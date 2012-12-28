Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
«Яму объезжал»: под Липецком в столкновении «Фольксвагена» и «Рено» пострадал 59-летний водитель
Происшествия
1330
сегодня, 15:32
1
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Внутри дома обнаружили бездыханное тело.
Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, cпасатели в присутствии сотрудников полиции и больницы забрались в дом женщины через крохотное пластиковое окошко. Но, к сожалению, несмотря на филигранную работу пожарных, было уже поздно: 78-летнюю женщину нашли мёртвой.
0
11
0
0
0
Комментарии (1)