Общество
1015
43 минуты назад
5
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Некоторые снежный вопрос решают просто.
«Очень жаль труд нашего дворника, который очень хорошо выполняет свою работу, всегда чистит снег хорошо, а тут такое!», — написала GOROD48 возмущенная жительница дома.
В администрации Липецка сообщили, что машина на видео не является транспортом МБУ «Управления благоустройства Липецка».
В эти снежные дни кроме муниципалов, уборкой дворов занимаются и частники, они же предлагают свои услуги по вывозу снега через сайты объявлений. Работают, видимо, соответственно, сваливая снег в ближайшем же дворе.
Комментарии (5)