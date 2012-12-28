В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега

Некоторые снежный вопрос решают просто.

Сегодня в пять утра во двор дома №18 в 9-м микрорайоне заехал огромный самосвал и вывалил кузов снега.«Очень жаль труд нашего дворника, который очень хорошо выполняет свою работу, всегда чистит снег хорошо, а тут такое!», — написала GOROD48 возмущенная жительница дома.В администрации Липецка сообщили, что машина на видео не является транспортом МБУ «Управления благоустройства Липецка».В эти снежные дни кроме муниципалов, уборкой дворов занимаются и частники, они же предлагают свои услуги по вывозу снега через сайты объявлений. Работают, видимо, соответственно, сваливая снег в ближайшем же дворе.