Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Говорит Липецк
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
На улице Артёмова повреждён автомобиль «Хавал»
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Ремонт одного метра дороги между областным и арбитражным судами в Липецке оценили в 47 000 рублей
Общество
Крышепад в регионе продолжается
Происшествия
Во Льве Толстом появится зелёный лабиринт с арт-объектом
Общество
30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал
Происшествия
Косуля перебегала дорогу на Гагарина и была замечена на Московской
Общество
В «Елецком» заметили ушастую сову
Общество
Родственники погибших в Афганистане липчан были возмущены сугробами у мемориала на площади Героев
Общество
Общество
1015
43 минуты назад
5

В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега

Некоторые снежный вопрос решают просто.

Сегодня в пять утра во двор дома №18 в 9-м микрорайоне заехал огромный самосвал и вывалил кузов снега.

«Очень жаль труд нашего дворника, который очень хорошо выполняет свою работу, всегда чистит снег хорошо, а тут такое!», — написала GOROD48 возмущенная жительница дома.

В администрации Липецка сообщили, что машина на видео не является транспортом МБУ «Управления благоустройства Липецка».

В эти снежные дни кроме муниципалов, уборкой дворов занимаются и частники, они же предлагают свои услуги по вывозу снега через сайты объявлений. Работают, видимо, соответственно, сваливая снег в ближайшем же дворе.
снег
Комментарии (5)

Землянин
19 минут назад
А как же хвалёные системы безопасный город и поток, неужели нельзя отследить этот грузовик?
Ответить
Стас
21 минуту назад
Война управляшек ?
Ответить
Баба Нюра
22 минуты назад
вокруг все на камерах, большого труда не нужно, что бы найти и заставить лопатой все загрузить
Ответить
моё место
27 минут назад
просто у водилы не было покрышки - чтобы место занять
Ответить
Ну
33 минуты назад
тут уж никаких слов - это не наше, пусть дальше выгружают где попало. Не самосвал, а Летучий голландец.
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
