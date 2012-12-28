Общество
550
51 минуту назад
7

«Звоним в УК и «ТВК!» — жители Сокола встали на защиту деревьев

Впрочем, деревья оказались аварийными.

Жильцы дома №15 по улице 40 лет Октября забили тревогу, когда деревья по соседству начали сносить коммунальщики. Сокольцы посчитали, что таким образом готовится место для парковки частного медицинского центра, который должен разместиться в помещениях бывшей поликлиники завода «Свободный Сокол».

На подъездах даже появилось рукописное объявление: «Уважаемые жители дома №15, 40 лет Октября! Присоединяйтесь на защиту тополей и берёз у входа в поликлинику. Если мы не отстоим «зеленую зону», там будет автостоянка! Звоним УК, или другие органы, смотрителю, администрацию, «ТВК». Один звонок ничего не сделает, а много звонков заставят задуматься. Иначе мы задохнемся от выхлопных газов и пыли».

— Деревья сносятся, чтобы обеспечить безопасность горожан. Комиссия по обследованию зеленых насаждений, в присутствии представителя ООО УК «Жилкомплекс», установила, что они находятся в аварийном состоянии. Все работы проводятся по соответствующему акту, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
Комментарии (7)

Лада
3 минуты назад
Пусть будет лучше автостоянка. Деревьев и так много, все не снесут.
Житель Сокола
4 минуты назад
Во как, а когда работала Заводская поликлиника, не задыхались?
!
4 минуты назад
Раз спилили логично там посадить новые , посмотрим что будет на месте деревьев !
Константин
7 минут назад
С одной стороны, хорошо, что сносят аварийные деревья. Но, может, стоит на месте снесённых деревьев высадить новые, чтобы не было опасений о том, что под окнами домов появится парковка? С укреплением грунта, конечно же.
Житель Сокола
8 минут назад
Металлург 3
14 минут назад
У нас лес валят и никто не чешится ,в СМИ не оповещают , значит все сговорились , ни шума , все молчат , всем всеравно или просто боиться , а деревья то пилят , в лесу уже стоит солнцепек , гулять скоро негде будет ! Ну и ладно !
Александр Н.
24 минуты назад
Хорошая раньше была поликлиника,а сейчас будет платная , всё как говорится для людей.
