Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе
Общество
550
51 минуту назад
7
«Звоним в УК и «ТВК!» — жители Сокола встали на защиту деревьев
Впрочем, деревья оказались аварийными.
На подъездах даже появилось рукописное объявление: «Уважаемые жители дома №15, 40 лет Октября! Присоединяйтесь на защиту тополей и берёз у входа в поликлинику. Если мы не отстоим «зеленую зону», там будет автостоянка! Звоним УК, или другие органы, смотрителю, администрацию, «ТВК». Один звонок ничего не сделает, а много звонков заставят задуматься. Иначе мы задохнемся от выхлопных газов и пыли».
— Деревья сносятся, чтобы обеспечить безопасность горожан. Комиссия по обследованию зеленых насаждений, в присутствии представителя ООО УК «Жилкомплекс», установила, что они находятся в аварийном состоянии. Все работы проводятся по соответствующему акту, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
0
2
6
0
4
Комментарии (7)