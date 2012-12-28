«Звоним в УК и «ТВК!» — жители Сокола встали на защиту деревьев

Жильцы дома №15 по улице 40 лет Октября забили тревогу, когда деревья по соседству начали сносить коммунальщики. Сокольцы посчитали, что таким образом готовится место для парковки частного медицинского центра, который должен разместиться в помещениях бывшей поликлиники завода «Свободный Сокол».На подъездах даже появилось рукописное объявление: «Уважаемые жители дома №15, 40 лет Октября! Присоединяйтесь на защиту тополей и берёз у входа в поликлинику. Если мы не отстоим «зеленую зону», там будет автостоянка! Звоним УК, или другие органы, смотрителю, администрацию, «ТВК». Один звонок ничего не сделает, а много звонков заставят задуматься. Иначе мы задохнемся от выхлопных газов и пыли».— Деревья сносятся, чтобы обеспечить безопасность горожан. Комиссия по обследованию зеленых насаждений, в присутствии представителя ООО УК «Жилкомплекс», установила, что они находятся в аварийном состоянии. Все работы проводятся по соответствующему акту, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.