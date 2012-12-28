За некачественный ремонт дороги в Ельце подрядчика оштрафовали на полмиллиона

Штраф назначили за неисполнение гарантийных обязательств по контракту.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца к ООО «Газ Ресурс» о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту на ремонт дороги.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, контракт на ремонт нескольких улиц Ельца был заключен ещё в 2020 году. В пределах пятилетней гарантии на дороге были обнаружены дефекты, которые подрядчик в установленный срок не устранил.Изначально управление дорог Ельца требовало взыскать с подрядчика 533 тысячи рублей, потом увеличило сумму исковых требований до 1,8 миллиона рублей. Само ООО «Газ Ресурс» ходатайствовало о снижении штрафа до 100 тысяч рублей.В результате подрядчик оштрафован на 533 тысячи рублей, исходя из твёрдой цены контракта и требований законодательства. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.