За некачественный ремонт дороги в Ельце подрядчика оштрафовали на полмиллиона
Штраф назначили за неисполнение гарантийных обязательств по контракту.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, контракт на ремонт нескольких улиц Ельца был заключен ещё в 2020 году. В пределах пятилетней гарантии на дороге были обнаружены дефекты, которые подрядчик в установленный срок не устранил.
Изначально управление дорог Ельца требовало взыскать с подрядчика 533 тысячи рублей, потом увеличило сумму исковых требований до 1,8 миллиона рублей. Само ООО «Газ Ресурс» ходатайствовало о снижении штрафа до 100 тысяч рублей.
В результате подрядчик оштрафован на 533 тысячи рублей, исходя из твёрдой цены контракта и требований законодательства. В удовлетворении остальной части иска суд отказал.
