На юге Липецкой области за два дня выпала месячная норма осадков

Жители многих деревень оказались в снежных ловушках.

За два последних дня января в Липецкой области выпало чуть больше половины месячной нормы осадков. Причем снег падал неоднородно. На юге региона — больше, там выпала месячная норма осадков, на севере — меньше. И снег был разным, где-то мокрым, где-то легким и пушистым.Всего в январе выпало 73 мм осадков, при месячной норме — 53 мм, рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцента Ольга Гончарова.Из-за мощного снегопада жители многих деревень оказались в снежных ловушках.Вот так 1 февраля выглядела дорога на улице Георгиевской в деревне Георгиевка Добринского округа.«Трактора нет, и не ожидается, потому что сломался. Другого никто давать не собирается. В администрации сказали, самим звонить фермерам, искать трактор (и соответственно самим оплачивать их услуги!). Фермеры все заняты. Сидим в снежной ловушке. Пробовали пробивать себе путь до трассы мотоблоком, он тоже не выдержал этой нагрузки, сломался. Откапываемся лопатами. Никому нет дела. В деревне живут одни пенсионеры, если кому-то станет плохо, даже скорая не сможет проехать», — рассказали местные жители.Это село Ратчино Добровского округа в минувшее воскресенье.«Второй день нет ни одного трактора. Людям и на работу нужно, и в магазин не пройти, не проехать. Куда смотрит Добровская администрация непонятно? Обратите внимание! Не можем попасть на работу в город!», — крик о помощи из заснеженного села.Жители села Введенка Липецкого округа горько острили 1 февраля.«Улица Снежная оправдала свое название. Трактора нет, спасаемся сами как можем», — написали селяне.В Липецке дороги и улицы расчищали 120 единиц техники и 150 дворников. За выходные дни муниципальное управление благоустройства вывезло 4000 куб. м снега. На дороги и тротуары высыпано 2 250 тонн пескосоляной смеси и 90 тонн технической соли.