Общество
663
сегодня, 12:25
Счетная палата Липецка не дала подрядчику дважды заработать на строительстве забора вокруг «Петропарка»
В прошлом году аудиторы выявили 141 случай нарушений в расходах городского бюджета — на 1,1 миллиарда рублей.
Председатель Счетной палаты Марина Зиборова привела три примера финансовых нарушений. При строительстве физкультурно-оздоровительного центра в Сселках подрядчик пытался заработать 658 тысяч рублей на несуществующем подвесном потолке. В другом случае подрядчик использовал песок не той фракции, что в проектно-сметной документации, при строительстве пешеходных дорожек на Зеленом острове он использовал 1,5 тысячи кубометров речного песка, а не привезенного из карьера, на чем хотел заработать миллион. Третий пример касался строительства парка аттракционов. Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка» хотел дважды оплатить возведение вокруг «Петропарка» забора — аудиторы вернули в городскую казну пять миллионов.
А еще Марина Зиборова призвала мэрию и депутатов рачительно использовать бюджетные средства при расчете с концессионерами. Напомним, что мэрия как концедент собралась выплатить компании «Мовиста» еще 1 млрд рублей по трамвайной концессии (ранее из городского бюджета «Мовиста» получила 4,8 миллиарда).
Председатель Счетной палаты напомнила, что концессионер, в свою очередь, не спешит выполнять свои обязательства перед городом, удлинив сроки реализации проекта на два года в нарушение прежних договоренностей:
— Я хотела бы обратить внимание на риски по исполнению этой концессии. Один из них — оплата муниципалитетом его финансовых обязательств без привязки к объемам выполненных концессионером работ. Существует риск из исчезновения концессионера с уже полученными им деньгами.
По данным Счетной палаты, по трамвайной концессии мэрия приняла от «Мовисты» работ всего на 2,5 миллиарда рублей.
