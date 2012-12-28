Все новости
Общество
663
сегодня, 12:25

Счетная палата Липецка не дала подрядчику дважды заработать на строительстве забора вокруг «Петропарка»

В прошлом году аудиторы выявили 141 случай нарушений в расходах городского бюджета — на 1,1 миллиарда рублей.

В 2025 году Счетная палата Липецка провела 27 проверок расходов бюджета Липецка на 13,5 млрд рублей. Ревизоры выявили 141 нарушение на 1,1 миллиарда. Из них 923 миллиона — в бухгалтерском учете, а еще 176 миллионов — в расчетах мэрии по муниципальным контрактам. По актам аудиторов были составлены семь протоколов об административных нарушениях, все виновные оштрафованы.

13b2783e-b296-4f5a-9e5b-8fa3ac75d69f.jpg

Председатель Счетной палаты Марина Зиборова привела три примера финансовых нарушений. При строительстве физкультурно-оздоровительного центра в Сселках подрядчик пытался заработать 658 тысяч рублей на несуществующем подвесном потолке. В другом случае подрядчик использовал песок не той фракции, что в проектно-сметной документации, при строительстве пешеходных дорожек на Зеленом острове он использовал 1,5 тысячи кубометров речного песка, а не привезенного из карьера, на чем хотел заработать миллион. Третий пример касался строительства парка аттракционов. Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка» хотел дважды оплатить возведение вокруг «Петропарка» забора — аудиторы вернули в городскую казну пять миллионов.

А еще Марина Зиборова призвала мэрию и депутатов рачительно использовать бюджетные средства при расчете с концессионерами. Напомним, что мэрия как концедент собралась выплатить компании «Мовиста» еще 1 млрд рублей по трамвайной концессии (ранее из городского бюджета «Мовиста» получила 4,8 миллиарда).

fb602039-8dee-4411-8cf1-9d193924d66b.jpg

Председатель Счетной палаты напомнила, что концессионер, в свою очередь, не спешит выполнять свои обязательства перед городом, удлинив сроки реализации проекта на два года в нарушение прежних договоренностей:

— Я хотела бы обратить внимание на риски по исполнению этой концессии. Один из них — оплата муниципалитетом его финансовых обязательств без привязки к объемам выполненных концессионером работ. Существует риск из исчезновения концессионера с уже полученными им деньгами.

По данным Счетной палаты, по трамвайной концессии мэрия приняла от «Мовисты» работ всего на 2,5 миллиарда рублей.
Счетная палата
Зеленый остров
парк аттракционов
концессия
трамвай
