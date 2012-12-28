Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Два дома в Липецке остались без отопления
На улице Меркулова устраняют порыв теплосети.
«Тепла нет уже сутки», — написала GOROD48 жительница одного из этих домов.
Оказалось, что на улице Меркулова произошел порыв теплосети. Аварийная бригада предприятия «Липецктеплосеть», в зоне ответственности которого находится сеть, сразу же начала ремонт. Он шел всю ночь и продолжается сейчас. Работу осложняют сильные морозы, рассказали в администрации Липецка.
«В этих домах отключено ГВС и снижены параметры отопления. По прогнозам специалистов, ремонт закончится в течение дня», — добавили в мэрии.
После завершения ремонта жильцам домов придется подождать, пока управляющие компании отрегулируют внутридомовые системы отопления.
