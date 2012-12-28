Два дома в Липецке остались без отопления

На улице Меркулова устраняют порыв теплосети.

Дома № 8 и 8а по улице Меркулова остались без отопления.«Тепла нет уже сутки», — написала GOROD48 жительница одного из этих домов.Оказалось, что на улице Меркулова произошел порыв теплосети. Аварийная бригада предприятия «Липецктеплосеть», в зоне ответственности которого находится сеть, сразу же начала ремонт. Он шел всю ночь и продолжается сейчас. Работу осложняют сильные морозы, рассказали в администрации Липецка.«В этих домах отключено ГВС и снижены параметры отопления. По прогнозам специалистов, ремонт закончится в течение дня», — добавили в мэрии.После завершения ремонта жильцам домов придется подождать, пока управляющие компании отрегулируют внутридомовые системы отопления.