Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе

Нас ждут весенний концерт, неизвестные факты о Пушкине и мастер-класс для звукорежиссёров.

Днём в Липецке жарища – от +29 до +31 градусов. Огненные день пройдёт и без существенных осадков.









- ул. Юношеская, 50а, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10.









В селе Косырёвка расстанутся с комфортом:





- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95.













И вновь о Пушкине





Готовы биться о заклад – про дуэль и гибель А.С. Пушкина в 1837 году большинство россиян не знают почти ничего, кроме вызубренных с детства и навязанных оценок о «плохом Дантесе» и «подстроенной ссоре». А вам известно, что «солнце русской поэзии» Пушкин и Жорж Дантес приходились друг другу родственниками и были женаты на сёстрах? Екатерина Гончарова – супруга победителя дуэли, а Наталья Гончарова – жена Пушкина.





Весь свет даже не шептался, а повторял вслух, что жену поэта соблазнил не кто-нибудь, а сам император Николай I, у которого Пушкин работал придворным пропагандистом, в результате от критики самодержавия «наше всё» перешёл к его приторному восхвалению. А русские самодержцы, они такие: считают, что всё кругом принадлежит им, включая жён пропагандистов. Когда к общему хору присоединился Дантес, получил вызов на дуэль от Пушкина, у которого это был уже не первый поединок на пистолетах. Дальнейшее развитие событий вам уже известно.









Немногие знают и что Пушкин, раненный, тоже стрелял в Дантеса. И попал! Раны у Жоржа были не менее серьёзными, чем и противника, но его сразу увезли к французским врачам. Рисунок Н. Чичагова (1849 - 1903) "Дуэль Пушкина с Дантесом".

В 18:00 в Детской художественной школе №1 им. М.И.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдёт «Весенний концерт» (6+).









В 17:00 в Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35, 3-й этаж) состоится полезный урок по звукозаписи, звукорежиссуре и использовании ИИ в звучании (12+).









Занятие проведут практикующие специалисты Алексей Марков и Сергей Партиро. Расскажут, например, темплейты и почему они экономят время и как писать промты для музыкальных и звуковых нейросетей. Расскажут многое, что нужно знать начинающему звукорежиссёру, продюсеру или битмейкеру.





Участие бесплатное.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Ленина, 1а, 1б;- ул. Новая, стр. 1, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21;- ул. Орловская, 42, 42а, 48;- ул. Советская, 61а, 61а стр. 3, 61а стр. 4, 61а стр. 5.Кроме того, в Косырёвке испытают неудобства жители частных домов на улицах Ленина и Советской.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Д. Писарева, 22;- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;В посёлке Дачном аналогичная участь в это же время ждёт жителей улицы Центральной, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21.Ссылка на приложение, которое предупредит о заторах, которых по понедельникам обычно бывает очень много.В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) филолог Лариса Михайлова прочитает лекцию «Легко ли быть мадам Д'Антес, или Скрещение судеб». Сестры Гончаровы и их знаменитые мужья»Выступать будут воспитанники струнно-смычкового отделения, которые порадуют родителей и всех пришедших гостей классическими и современными произведениями.По данным сервиса по поиску работы hh.ru, средняя зарплата в предлагаемых на рынке труда вакансиях в Липецкой области составляет 67 368 рублей.Но у липчан есть повод и для законной гордости: предлагаемый заработок за год вырос, причём существенно – на 7 316 рублей или на 12% больше аналогичного показателя прошлого года. В апреле 2025 года зарплату предлагали на уровне 60 052 рублей.Самые большие зарплаты в регионе готовы платить сварщикам – 221 000 рублей, монтажникам – 156 000 рублей и сервисным инженерам – 110 000 рублей. У разработчиков и программистов заработок начинается от 100 000 рублей.21% липчан в опросе SuperJob поддержали идею о замене госслужащих Искусственным интеллектом, ещё 34% – скорее разделяют это предложение. Однозначно отрицательно отнеслись 17%, по этой цифре можно судить, что количество чиновников в России опять выросло.Мужчины чаще женщин одобряют цифровую замену – 61 и 49% соответственно. Некоторые доходят чуть ли не до крамолы и высказываются на замену ИИ самых незаменимых людей страны – депутатов Госдумы! Поддержка этой идеи составила 54%. Многие верят, что в эпоху цивилизации в чиновничьих кабинетах может появиться хоть какой-нибудь, пусть и искусственный, интеллект.