Общество
893
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: чиновников хотят заменить на ИИ, какую зарплату реально предлагают в городе

Нас ждут весенний концерт, неизвестные факты о Пушкине и мастер-класс для звукорежиссёров.

Жара за 30

Днём в Липецке жарища – от +29 до +31 градусов. Огненные день пройдёт и без существенных осадков.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Юношеская, 50а, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10.

В селе Косырёвка расстанутся с комфортом:

- ул. Ленина, 1а, 1б;
- ул. Новая, стр. 1, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21;
- ул. Орловская, 42, 42а, 48;
- ул. Советская, 61а, 61а стр. 3, 61а стр. 4, 61а стр. 5.

Кроме того, в Косырёвке испытают неудобства жители частных домов на улицах Ленина и Советской.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Д. Писарева, 22;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95.

В посёлке Дачном аналогичная участь в это же время ждёт жителей улицы Центральной, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21.

Пробки

Ссылка на приложение, которое предупредит о заторах, которых по понедельникам обычно бывает очень много.


И вновь о Пушкине

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) филолог Лариса Михайлова прочитает лекцию «Легко ли быть мадам Д'Антес, или Скрещение судеб». Сестры Гончаровы и их знаменитые мужья» (12+).

Готовы биться о заклад – про дуэль и гибель А.С. Пушкина в 1837 году большинство россиян не знают почти ничего, кроме вызубренных с детства и навязанных оценок о «плохом Дантесе» и «подстроенной ссоре». А вам известно, что «солнце русской поэзии» Пушкин и Жорж Дантес приходились друг другу родственниками и были женаты на сёстрах? Екатерина Гончарова – супруга победителя дуэли, а Наталья Гончарова – жена Пушкина.

Весь свет даже не шептался, а повторял вслух, что жену поэта соблазнил не кто-нибудь, а сам император Николай I, у которого Пушкин работал придворным пропагандистом, в результате от критики самодержавия «наше всё» перешёл к его приторному восхвалению. А русские самодержцы, они такие: считают, что всё кругом принадлежит им, включая жён пропагандистов. Когда к общему хору присоединился Дантес, получил вызов на дуэль от Пушкина, у которого это был уже не первый поединок на пистолетах. Дальнейшее развитие событий вам уже известно.

Немногие знают и что Пушкин, раненный, тоже стрелял в Дантеса. И попал! Раны у Жоржа были не менее серьёзными, чем и противника, но его сразу увезли к французским врачам. Рисунок Н. Чичагова (1849 - 1903) "Дуэль Пушкина с Дантесом". 

Концерт

В 18:00 в Детской художественной школе №1 им. М.И.Глинки (ул. Интернациональная, 53а) пройдёт «Весенний концерт» (6+).

Фото vk.com/dshi1lipetsk

Выступать будут воспитанники струнно-смычкового отделения, которые порадуют родителей и всех пришедших гостей классическими и современными произведениями.

Мастер-класс по звукорежиссуре

В 17:00 в Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35, 3-й этаж) состоится полезный урок по звукозаписи, звукорежиссуре и использовании ИИ в звучании (12+).

Алексей Марков, фото vk.com

Занятие проведут практикующие специалисты Алексей Марков и Сергей Партиро. Расскажут, например, темплейты и почему они экономят время и как писать промты для музыкальных и звуковых нейросетей. Расскажут многое, что нужно знать начинающему звукорежиссёру, продюсеру или битмейкеру. 

Участие бесплатное.

Гордимся зарплатами!

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, средняя зарплата в предлагаемых на рынке труда вакансиях в Липецкой области составляет 67 368 рублей.

Странно, но почему-то эта цифра не дотягивает до 140 тысяч рублей, которые, если верить Росстату, составляют средний заработок по стране. Что вы думаете по этому поводу?

Но у липчан есть повод и для законной гордости: предлагаемый заработок за год вырос, причём существенно – на 7 316 рублей или на 12% больше аналогичного показателя прошлого года. В апреле 2025 года зарплату предлагали на уровне 60 052 рублей.

Самые большие зарплаты в регионе готовы платить сварщикам – 221 000 рублей, монтажникам – 156 000 рублей и сервисным инженерам – 110 000 рублей. У разработчиков и программистов заработок начинается от 100 000 рублей.

Про чиновников и интеллект

21% липчан в опросе SuperJob поддержали идею о замене госслужащих Искусственным интеллектом, ещё 34% – скорее разделяют это предложение. Однозначно отрицательно отнеслись 17%, по этой цифре можно судить, что количество чиновников в России опять выросло.

Сторонники революционных изменений считают: «ИИ не подвержен коррупции и усталости»; «Это повысит эффективность и нивелирует субъективизм».

Мужчины чаще женщин одобряют цифровую замену – 61 и 49% соответственно. Некоторые доходят чуть ли не до крамолы и высказываются на замену ИИ самых незаменимых людей страны – депутатов Госдумы! Поддержка этой идеи составила 54%. Многие верят, что в эпоху цивилизации в чиновничьих кабинетах может появиться хоть какой-нибудь, пусть и искусственный, интеллект.

А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.

Дорогие липчане! Новая неделя наверняка станет яркой и запоминающейся. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Комментарии (4)

Гость
12 минут назад
У некоторых и до 67 000р не дотягивает зарплата. Да ещё работодатели срезают часы рабочие,тем самым экономя на налогах,а людей на срезанные часы проводят через подрядную организацию по договору гпк. Сей маневр существенно бьёт по карману рабочих.
Банкир
32 минуты назад
Сначала сами наберут кредитов не по уму, бросят сады и огороды, потом жалуются, что денег на еду не хватает.
Галина
56 минут назад
Нам о такой зарплате можно только мечтать
Марк
сегодня, 07:30
Зарплата 67 000 — жить-то, конечно, можно! На продукты из Пятёрочки и Магнита конечно хватит при условии, если нет автомобиля и кредитов.
