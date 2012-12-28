Все новости
Политика
960
24 минуты назад
18

Мэр Роман Ченцов ушел в отставку

Он ней он заявил в своем Telegram-канале.

Глава администрации Липецка Роман Ченцов заявил о сложении полномочий.

«Дорогие липчане, принял для себя непростое решение — сложить полномочия главы города Липецка. Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии Липецкого городского Совета депутатов. <...> Cсегодня в силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале и поблагодарил коллег за совместную работу.

В правительстве Липецкой области сообщили, что это решение Роман Ченцов принял самостоятельно.

«Правительство области с пониманием относится к такому шагу, особенно когда он продиктован семейными обстоятельствами. 

Какие-либо иные комментарии в данной ситуации излишни.

Администрация Липецка и все городские службы продолжают работу в штатном режиме, все обязательства перед жителями исполняются в полном объёме», — говорится в сообщении.

По словам первого-вице спикера Липецкого горсовета Бориса Понаморева, заявление Романа Ченцова сессия Совета рассмотрит 24 февраля. На этой сессии назначат и.о. главы города, возможно кого-то из действующих заместителей мэра.

Главой администрации Липецка Роман Ченцов избран 27 июня 2024 года. До этого он руководил Лебедянским и Добринским районам области. 

Роман Ченцов родился 12 ноября 1980 года в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Окончил Воронежский аграрный университет и липецкий филиал РАНХиГС. Карьеру начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината. 
администрация Липецка
Роман Ченцов
0
5
1
3
3

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожане
1 минуту назад
При Ченцове город становится более ухоженный. Очень жаль. Достойный уважения!
Ответить
Гость
3 минуты назад
Не потянул...
Ответить
3 минуты назад
Семейные обстоятельства требуют максимального внимания.
Ответить
Житель
3 минуты назад
Съели мужика...
Ответить
Антуан
3 минуты назад
хороший мэр, в сравнении с предыдущими
Ответить
Крот-землекоп
4 минуты назад
Может, наконец-то в Липецке все ямы закопают???
Ответить
Мда уж
4 минуты назад
На фото депутаты , которые уже не депутаты .
Ответить
Р
5 минут назад
Хороший мэр в отличии от губернатора и предшественников. Расхлебать все что они наворотили видимо не получилось особенно в жкх
Ответить
Вангую
5 минут назад
Елецкого поставят. Свой в доску , да и пора расти , или Романа .
Ответить
Поясните
8 минут назад
Причину простоя тракторного завода. Сидим с декабря за 2/3. Но концерн то работает. Прошу разобраться
Ответить
Еще комментарии
