Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Политика
960
24 минуты назад
18
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Он ней он заявил в своем Telegram-канале.
«Дорогие липчане, принял для себя непростое решение — сложить полномочия главы города Липецка. Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии Липецкого городского Совета депутатов. <...> Cсегодня в силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия», — написал Роман Ченцов в своем Telegram-канале и поблагодарил коллег за совместную работу.
В правительстве Липецкой области сообщили, что это решение Роман Ченцов принял самостоятельно.
«Правительство области с пониманием относится к такому шагу, особенно когда он продиктован семейными обстоятельствами.
Какие-либо иные комментарии в данной ситуации излишни.
Администрация Липецка и все городские службы продолжают работу в штатном режиме, все обязательства перед жителями исполняются в полном объёме», — говорится в сообщении.
По словам первого-вице спикера Липецкого горсовета Бориса Понаморева, заявление Романа Ченцова сессия Совета рассмотрит 24 февраля. На этой сессии назначат и.о. главы города, возможно кого-то из действующих заместителей мэра.
Главой администрации Липецка Роман Ченцов избран 27 июня 2024 года. До этого он руководил Лебедянским и Добринским районам области.
Роман Ченцов родился 12 ноября 1980 года в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Окончил Воронежский аграрный университет и липецкий филиал РАНХиГС. Карьеру начал ветеринарным врачом Елецкого птицеперерабатывающего комбината.
0
5
1
3
3
Комментарии (18)