Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа
Общество
39-летний липчанин заложил арендованную «Шкоду»: ее нашли разукомплектованной
Происшествия
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
Сотрудники детской поликлиники сами расчистили проход к зданию
Общество
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
Сурок умер, а ёж спит
Общество
У 39-летней женщины удалили 10-килограммовую опухоль
Общество
10-летняя девочка перевела мошенникам с карты бабушки 32 000 рублей
Происшествия
Пожилую жительницу Балашихи нашли в Липецке
Происшествия
3 февраля Анна Маркова возглавит липецкий медвуз
Общество
Липчан предупреждают о финансовой пирамиде, которая обещает бонусы на маркетплейсах
Экономика
График рейдов Госавтоинспекцией оказался фейком
Происшествия
Ещё одну пенсионерку спасли из снежного плена
Общество
Общество
сегодня, 11:16
4

Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов

Мороз и заснеженные улицы добавили трудностей и без того тяжелому понедельнику.

Утренние морозы после обильных снегопадов в прямом смысле сплотили липчан … в автобусах. 

Около восьми утра на улице Ленина десятки людей штурмовали общественный транспорт. И не всем удавалось пробраться в салон.

— Тут с Сокола какой-то коллапс с утра с транспортом. Люди влезть не могут в автобусы. Давно не припомню такого. Либо все машины бросили, либо автобусы решили, что им, как школьникам, позволили свободное посещение, — рассказала GOROD48 жительница Липецка.

photo_2026-02-02_08-12-17.jpg+2026-02-02-09.41.05.jpg

— Сегодня я простояла 50 минут (с 7-30 до 8-20) на остановке «Европейский рынок» в ожидании автобуса 308к и так не дождалась. С чем это связано? Маршрут отменили или автобусы не вышли в рейс? Очень неприятно. Вся заморозилась. Пришлось вернуться домой и работать удаленно, — поделилась своей истории другая липчанка.

Отчасти они правы. Не все липчане смогли завести свои автомобили в 26-градусный мороз и отправились на работу общественным транспортом. Кто-то воспользовался автобусами, отозвавшись на призывы властей отказаться от использования личного транспорта до уборки городских магистралей. Однако и проблемы из-за мороза возникли и у перевозчиков.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, из-за мороза на маршруты не смогли выехать 46 автобусов. 

— Если смотреть в процентном соотношении, то на маршруты утром не вышло 12,5 % от общего планового выпуска. 36 из 46 оставшихся в парках автобусов принадлежат частным перевозчикам, — рассказали в мэрии.
Комментарии (4)

Сначала новые
Лип.
21 минуту назад
Зато все радовались что зима пришла. Не нойте теперь.
Ответить
маршрутка 333
41 минуту назад
Кому не нравится? Ходите пешком
Ответить
Позор
48 минут назад
Никто ни за что не отвечает
Ответить
Кек
51 минуту назад
А че все грустные такие? Все же хорошо
Ответить
