Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов

Мороз и заснеженные улицы добавили трудностей и без того тяжелому понедельнику.

Утренние морозы после обильных снегопадов в прямом смысле сплотили липчан … в автобусах.Около восьми утра на улице Ленина десятки людей штурмовали общественный транспорт. И не всем удавалось пробраться в салон.— Тут с Сокола какой-то коллапс с утра с транспортом. Люди влезть не могут в автобусы. Давно не припомню такого. Либо все машины бросили, либо автобусы решили, что им, как школьникам, позволили свободное посещение, — рассказала GOROD48 жительница Липецка.— Сегодня я простояла 50 минут (с 7-30 до 8-20) на остановке «Европейский рынок» в ожидании автобуса 308к и так не дождалась. С чем это связано? Маршрут отменили или автобусы не вышли в рейс? Очень неприятно. Вся заморозилась. Пришлось вернуться домой и работать удаленно, — поделилась своей истории другая липчанка.Отчасти они правы. Не все липчане смогли завести свои автомобили в 26-градусный мороз и отправились на работу общественным транспортом. Кто-то воспользовался автобусами, отозвавшись на призывы властей отказаться от использования личного транспорта до уборки городских магистралей. Однако и проблемы из-за мороза возникли и у перевозчиков.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, из-за мороза на маршруты не смогли выехать 46 автобусов.— Если смотреть в процентном соотношении, то на маршруты утром не вышло 12,5 % от общего планового выпуска. 36 из 46 оставшихся в парках автобусов принадлежат частным перевозчикам, — рассказали в мэрии.