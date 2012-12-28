Все новости
Общество
584
сегодня, 13:43

Родственники погибших в Афганистане липчан были возмущены сугробами у мемориала на площади Героев

В мэрии Липецка снег объяснили свежим ремонтом — коммунальная техника могла повредить не отлежавшееся покрытие.

15 февраля в России отмечали День вывода советских войск из Афганистана. Один из липчан, пришедших в этот день к мемориалу на площади Героев, левое крыло которого отведено памяти воинов-интернационалистов, прислал GOROD48 видео сугробов у гранитной стены:

— Моему возмущению нет предела! В памятный день памятник не был приведен в порядок!

В администрации Липецка рассказали, что только недавно закончился капитальный ремонт мемориала, и запускать на его территорию коммунальную технику просто опасно для свежих покрытий. Подходы же к крылу посвященному воинам-интернационалистам были расчищены вручную.

«В рамках проведённого капитального ремонта площади Героев последним этапом работ была укладка плитки у памятника погибшим в Афганистане. Практически сразу после этого начались обильные снегопады, сопровождавшиеся резкими перепадами температур — от положительных значений к отрицательным и обратно. В результате на поверхности нового покрытия образовалась наледь. С учётом того, что оно ещё не прошло полный цикл эксплуатации в зимних условиях, было решено минимизировать механическое воздействие на плитку, чтобы избежать её повреждения при интенсивной очистке специализированной техникой с применением противогололёдных реагентов.

По этой причине памятные мероприятия были организованы у Вечного огня, где были обеспечены безопасные условия для проведения церемонии. При этом к памятнику погибшим в Афганистане была расчищена пешеходная дорожка, чтобы все желающие могли беспрепятственно подойти и возложить цветы. При стабилизации погодных условий будет проведена полноценная уборка памятного комплекса с соблюдением всех технологических требований. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием. Сохранность мемориального объекта в данном случае была главным приоритетом».

mk0fn9fk6qltsbc62j92firx3xhc84xu.jpg

фото пресс-службы администрации Липецка

Напомним, что подрядчик, индивидуальный предприниматель Владимир Пальчиков, был обязан по муниципальному контракту завершить реконструкцию мемориала к 22 декабря. Но с объекта ушел в январе. Корреспондент GOROD48 наблюдал, как в конце декабря при 18 градусах ниже нуля строители укладывали тяжелые каменные элементы облицовки на бетонно-клеевой раствор. «Мы в него незамерзайку льем!» — объяснили они такую технологию. Действительно, на такое покрытие было опасно загонять коммунальную уборочную технику. Но только весна покажет качество реконструкции: за время реконструкции с учетом дополнительных работ мемориал подорожал с начальных 112,4 млн рублей до более чем 140 миллионов.

x6vjc2p1ef0lkr51woss6bibhm2v2wuv.jpg

4h3alw75ozp8u1w3dyfmja52my6r6zs2.jpg

5qahfm3n2pioa84jsn8li4vnvr7nzktw.jpg

srkw621ul3vqxvtqag1p7sirmknll1r3.jpg

разгар работ в январе
площадь Героев
благоустройство
Комментарии

