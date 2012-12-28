«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
На Соколе без газа оставались 980 домов
Газоснабжение восстановлено, но в 130 домов газовщики не могут попасть.
— При проведении плановых работ на газопроводе возникла нештатная ситуация. Было отключено 980 домов и 14 многоэтажек, практически все они к утру были с газом, — рассказали в компании.
Без газа сейчас остаются 130 частных домов. В них газовщики не могут попасть для необходимых работ, так как не могут найти собственников.
Вечером 17 февраля газ пропал на улицах Минина, Стасова, Мамина-Сибиряка, Газина, Ушинского, Тульская, Ивана Франко, Бородинской, Доменщиков и ряде других.
