Выходные в Липецке: День защиты детей, разрешение на рыбалку и подарок горожанам – подорожание проезда
Министр здравоохранения Липецкой области назвала фейком набор госслужащих на испытание лекарства от старости
Детские площадки, опиловка деревьев, парковки: в двух микрорайонах Липецка выбирают приоритеты развития
Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Хорошо смеётся из студентов тот, у кого последний выставлен зачёт
Итоги. Май
Все смешалось в речке:
утки, дети, грязь.
Чувствуется лета
целостная связь
Санитарные врачи признали пригодным для купания лишь центральный городской пляж. Чем объясняется такая аномалия, если он находится между Сокольским пляжем и пляжами на Новолипецке и в Тракторном, где речная вода не прошла тесты по микробиологическим показателям?
Загрязнение реки Воронеж в границах города не раз обсуждали в мэрии и горсовете, но ни к каким решениям так и не пришли. Пока в частном секторе не появится централизованная канализация, пока существуют «черные ассенизаторы», пока выше Липецка по течению реки стоят животноводческие и птицеводческие фермы, вода в реке будет оставаться опасной. Кстати, ниже Сокольского пляжа в реку Воронеж очищенную воду сбрасывает городская станция аэрации компании «РВК-Липецк». На этой неделе «По реке Воронеж поплыло нечто»: липецкий рыбак обнаружил в воде «тонны нечистот».
Место съемки находилось ниже станции аэрации. Компания «РВК-Липецк» сообщила нам, что отправила к поселку Заречье лаборантов для отбора проб воды. В тот же день свою проверку начали прокуратура и региональное министерство экологии. Напомним, что прошлой осенью на станции произошел залповый выброс сточных вод в реку: из-за выведенного на реконструкцию резервуара переполнились оставшиеся аэротенки. Чтобы снять такие проблемы в будущем, мэрия оплатила проектирование еще одного аэротенка.
Между прочим, «У пляжей Липецка появилась хозяйка». Впервые участвовавшая в госзакупках предпринимательница Алина Олейникова будет отвечать в этом сене за текущее содержание и благоустройство городских пляжей. А еще с сегодняшнего дня и до 31 августа на центральный пляж Липецка снова начнет заезжать автобус 359-го маршрута. Об автобусе на пляж минувшей зимой говорил губернатор Игорь Артамонов на встрече с мэром Романов Ченцовым. Тогда в мэрии сообщили, что круглогодичное движение 359-го автобуса начнется мере развития территории: Зеленого острова, где строят спортивный городок, и пустоши за «взлеткой», где появится парк аттракционов.
Седых детей несло по кругу
на спинах взмыленных кобыл —
про них нетрезвый карусельщик
забыл
Анонсированный в прошлом году мэром Липецка Романом Ченцовым парк аттракционов «Петропарк» будет строить местная компания «Спецмонтажпроект». На торгах она обошла трех других потенциальных подрядчиков, взявшись выполнить все работы за 146 995 574 рубля при начальной цене контракта в 170,9 миллиона. «Задача — смонтировать все 11 аттракционов к осени», — сообщил GOROD48 руководитель МКУ «Управление строительства Липецка» Владимир Поваляев.
В Липецке оказалось много недовольных этим проектом. Школьник Максим Сапронов, например, попросил губернатора сохранить парковую зону такой, какой она есть. Но дело в том, что никакого парка на месте вырубки самосева за «взлеткой» нет. Те, кто интересуются краеведением, читали на GOROD48, что пустошь у реки ранее была дном пруда Петровской эпохи, созданного для железоделательного завода. 50 лет назад пруд окончательно заболотился, и его осушили. При этом предполагалось строительство стадиона на 27 тысяч зрителей с олимпийским бассейном и теннисными кортами, одного из самых больших в Советском Союзе Дворца пионеров и крупного жилого массива с многоэтажной застройкой. Ничего из этого не случилось. В 1979 году разве что успели залить фундамент под этот самый Дворец пионеров, и на этом освоение ложа бывшего Петровского пруда и закончилось. За последние десятилетия пустошь заросла, а не так давно сюда повадились вывозить строительный мусор от дорожных и иных работ.
Кстати, Роман Ченцов в своем первом отчете перед горсоветом как главы города, ввел в оборот термин Единый кластер развлечений, в который включил Зеленый остров со спортивной зоной, Нижний парк, в котором в этом году появится бесплатный детский городок и парк аттракционов.
И тут же выяснилось, что в Липецке нет никакого Молодежного парка! Об этом заявила вице-мэр Светлана Сурмий: «Это вовсе не парк. Это неразграниченная территория. Нет пока понимания, кому в итоге она будет передана на баланс». Оказалось, нет даже концепции ее развития! Вернее, она была — от 2010 года, но кто ее помнит, ведь в департаменте градостроительства и архитектуры сменился с того времени десяток руководителей.
А я все чаще замечаю,
что лучше — если хорошо,
а если плохо —это хуже,
особенно когда совсем
В отчете мэра нашлось место и другим важным для горожан темам. Например, к «трамвайной» концессии мэр применил прилагательное «болезненная». Глава города заявил, что мэрия и правительство области делают все возможное, чтобы «сдвинуть этот проект с места и довести его до логического завершения».
И действительно, концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети у Октябрьского моста. Руководитель компании «СтройСервис», подрядчика «Мовисты», сообщил GOROD48, что трамваи поедут с через мост уже осенью (по изначальному плану, это должно было случится в конце прошлого года). На участке пути по трамвайному маршруту №1к между остановками «Памятник Танкистам» и «Улица Чехова» подрядчику осталось уложить 2 100 метров рельсошпальной решётки. А на 480-метровом участке пути по Октябрьскому мосту (+ по 500 метров пути в каждую сторону) МУП «Горэлектротранс» отремонтирует существующую трамвайную инфраструктуру. Но даже после этого скорость трамваев на мосту останется ограниченной — до 10 км/ч.
В итоге так осталось и не понятным состояние 55-летнего моста, на котором вот уже два года стоят знаки, ограничивающие движение автотранспорта 30 км/час. Депутатам горсовета Роман Ченцов сообщил, что Октябрьский мост перестал считаться аварийным, и теперь, выходит, нет нужды искать 7,2 млрд рублей на строительство его дублера. А в дептансе мэрии говорят, что не могут ждать полноценной реконструкции Октябрьского, и что главное сейчас — восстановить движение трамваев между правым и левым берегами реки.
После запуска линии «памятник Танкистам — улица Чехова», «СтройСервис» начнет укладывать 10 километров шпал и рельс от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. Предполагается, что работы начнутся в августе и завершаться в 2026 году. Параллельно подрядчик закончит модернизацию путей от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления.
GOROD48 выяснил, что к шестой доменной печи от остановки улица «Чехова» металлургов будут возить по существующим путям четыре вагона из прежнего трамвайного парка. Такие вагоны будут использованы и на линии до остановки «Стан-2000» от нового разворотного кольца у старого заводоуправления. Пересадки с новых трамваев на старые и наоборот будут бесплатными.
Также в приоритете мэрии — проектирование пешеходного моста на улице Гайдара и нового путепровода, который соединит Боевой проезд на Опытной с улицей Гагарина. «Строить будем, исходя из наших финансовых возможностей», — сказал Роман Ченцов.
А еще председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Стежин сообщил о желании расширить зону платного паркинга, добавив к 833 местам в центре города еще 1 400 на улицах Советской, Первомайской, Горького, Неделина…
Кого-то мучает тревога,
иные маются тоской,
кому-то не даёт покоя
покой
Если говорить о мае, то он стал самым коротким наряду с январем рабочим месяцем. Липчане отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11. Из-за непрекращающихся налетов беспилотников первомайскую демонстрацию офлайн провел только обком КПРФ, а областной оперативный штаб перевел шествие «Бессмертного полка» в онлайн. В то же время 7 мая и 24-25 мая в Липецке прошли легкоатлетическая эстафета и забеги полумарафона. Также под открытым небом прошел День пограничника.
В мае действительно стал месяцем воздушных тревог. Ночью 23 мая «В Ельце после атаки беспилотников тушили пожар и эвакуировали людей». Ельчане не спали с часу до четырёх часов от грохота разрывов и воя сирен. Беспилотники атаковали промпредприятие, элеватор, один БПЛА упал на берег реки Быстрая Сосна, ещё по одному — на пятиэтажку поселка ТЭЦ и медколледж. О том, как Елец пережил страшную ночь, GOROD48 рассказал в репортаже: «Мы из Ельца: жители города вспоминают страшную ночь и всем миром наводят порядок».
«После атак БПЛА на Елец и Липецкую область оперативный штаб начал готовить обращение в министерство обороны». Содержание обращения не разглашается. Но в целом губернатор просит у федеральных структур, в том числе у Минобороны, обеспечить региону дополнительные меры безопасности.
А еще итогом мая стали периодические отключения мобильного интернета. Губернатор объяснил это действиями военных из-за атак БПЛА. «В МЧС разъяснили, как предупреждают об угрозе в отсутствие интернета» — используются сирены и сообщения по телевидению и радио.
«Красные иль синие
резать провода?»
Интеллект искусственный
мне ответил: «Да»
В мае из областного правительства ушли сразу два руководителя: министр природных ресурсов и экологии Галина Рощупкина и начальник управления делами правительства региона Ирина Головлёва. Кстати, уход Рощупкиной совпал с оглашением приговора бывшему консультанту управления экологии, получившего четыре года условно за взятку в 50 000 рублей от гендиректора коммерческой организации за закрытые глаза жалобу жительницы Лебедянского района. А «Бывший вице-мэр Липецка назначен министром строительства и архитектуры области»: Николай Дергунов избавился от приставки и. о. в должности.
Областной Совет дал согласие на новую должность в правительстве области — руководителя цифровой трансформации. И тут же губернатор сообщил, что «За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат». Зафиксировано будет все: езду на мотоциклах без номеров, пересечение пешеходных переходов на самокатах, езду на них вдвоём и втроём, использование СИМ несовершеннолетними.
А еще темой мая стало открытие липецкого медицинского вуза. Губернатор Игорь Артамонов заявил, что «Первый набор липецкого медвуза будет учиться бесплатно». Более того, всем 144-м первокурсникам назначат стипендию в 6 700 рублей вне зависимости от успеваемости. Такого у нас еще не было: в том же ЛГПУ стипендия в два раза меньше и ее получают только отличники и хорошисты.
— Перевожусь с колхозного воронежского меда в ваш! У нас стипендия 2300, — написал Гость.
«Был ЦУМ — стал РУМ». Здании на площади Плеханова, 5 передано филиалу Российского университета медицины, на создание которого из областного бюджета выделены 179 миллионов рублей. Презентация медвуза собрала аншлаг: на встречу с губернатором и директором липецкого филиала РУМа Александром Зубковым пришло более 500 потенциальных абитуриентов разных возрастов! Так нужным региону студентам-медикам пообещали все самое новое и лучшее. В первый год в РУМе будут учить только на терапевтов. Что будет дальше — покажет время.
Кстати, в мае «В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия». Такая вывеска установлена на доме №33 по улице Плеханова, где находится региональное министерство социальной политики. Пользователи соцсетей шутят: дальше можно ждать появления министерства добрых дел, министерство божьей помощи, министерство хороших мыслей, министерство позитивного настроя… В самом ведомстве говорят о пиар-ходе, мол, делаем все возможное для улучшения качества жизни людей.
Тем временем с сегодняшнего дня в Липецке вырос тариф на проезд в общественном транспорте: на два рубля по налу и безналу.
Расскажу детишкам
по дороге в сад
как из взрослой жизни
хочется назад
В мае случилась череда трагедий с участием детей. Поздно вечером 5 мая из Каменного лога правоохранители достали тело разбившегося 14-летнего подростка. А вечером 12 мая под окнами многоэтажки в «Елецком» нашли другого 14-летнего мальчишку с признаками падения с высоты. По двум этим случаям Следком возбудил дела по 110-й статье Уголовного кодекса («доведение до самоубийства»). А 25 мая уже полиция возбудила уголовное дело по факту смерти попавшего под «Ауди» семилетнего мальчика по ч.3 ст 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Трагедию во дворе дома №118 на проспекте Победы в Липецке записали камеры наблюдения: ребенок внезапно выбежал на дорогу из-за контейнерной площадки и попал под бампер едва двигавшегося автомобиля «Ауди Q5».
В Липецке в мае погибли мотоциклист и два пассажира байков. В первом случае в полночь 4 мая на улице Катукова пьяный 21-летний водитель «Жигулей» снес мотоцикл «Рейсер», в результате чего на месте скончались 21-летний мотоциклист и его 20-летний пассажир. А 13 мая в аварии на улице Циолковского погибла 20-летняя пассажирка мотоцикла: по предварительной информации, автомобиль «Киа» под управлением 61-летней женщины не уступил дорогу «Ямахе», на котором передвигалась парочка молодых людей. «Юного байкера спасли нейрохирурги детской областной больницы»: 15-летний подросток слетел на мотоцикле в кювет в Липецком районе 19 мая.
В мае случилась и череда несчастных случаев на липецких стройках.
1 мая при разгрузке стройматериалов в ЖК «Авторский» упал с 6-го этажа и разбился насмерть 39-летний стропальщик. 12 мая в лестничный пролет строящегося дома в «Елецком» упал 36-летний рабочий. У него диагностированы закрытый перелом трех ребер, ушиб грудной клетки. 27 мая 55-летний мужчина свалился со строительных лесов внутри храма Иверской иконы Божией Матери в том же микрорайоне, но от госпитализации отказался.
А 28 мая в новостройке на улице Молодежной в Тракторном на двух рабочих с 11 этажа обрушилась часть стены строящегося дома. 27-летний строитель погиб на месте, его 37-летний товарищ попрал в больницу с множественными переломами ног. По данному факту Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным GOROD48, жертвы несчастного случая — иностранцы. Дом на Молодежной строит воронежская компания «ЖБИ-Капстрой», часть квартир в нем предназначена жителям расселенных домов на улицах Калинина и Радиаторной.
Также конец мая отметился грандиозным пожаром на территории Воронежского биосферного заповедника в Усманском районе. Вот уже несколько дней огонь тушат с земли и с неба сотни человек: авиаторы, пожарные и спасатели, в том числе из других регионов, добровольцы. К счастью, в субботу вечером разогнавший пламя на сотни гектаров стих и пожар потихоньку берут под контроль. На данный момент угрозы для жителей ряда сел нет.
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