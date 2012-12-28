В районах Дикого и Сырского Рудника отключат холодную воду

5 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Депутатская, 81, улица Ударников, 90 — без холодной воды временно останутся жители районов Дикое и Сырский Рудник, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 4, 3, 3а, 6, 8, 10, 12, 19, 21б, 21а, 23, 25, 39, 39а, 41, 42, 44, 53, 61, 63, 65, 68 по улице Индустриальной, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55б, 56, 55а, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Индустриальной, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Технической, переулков Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового, Узорного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.