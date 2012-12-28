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838
53 минуты назад
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Нечто в Воронеже: реку проверяют прокуратура и министерство экологии

Прокуратура и министерство обещают принять меры, если информация о сбросе в реку фекалий подтвердится.

Природоохранная прокуратура и областное министерство экологии проверяют состояние реки Воронеж у поселка Заречье после публикации GOROD48 о предполагаемом сбросев реку содержимого городских очистных сооружений. 


«Экологи произвели отбор проб. Результаты анализа воды на загрязняющие вещества и растворенный кислород будут известны после специальных исследований. По итогам проверки будет дана правовая оценка ситуации», — сообщили в министерстве экологии.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавляет прокуратура области.

Напомним, предполагаемый сброс нечистот в реку вчера обнаружил рыбак.

экология
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
1
3 минуты назад
Будет как с белой водой в каменном логу, весь город знает источник и говорят где, а прокуратура не найдет никак.
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Анатолий
3 минуты назад
Это видео надо Бастрыкину отправить, на местах ни чего ни кто делать не будет.
Ответить
Антоний
16 минут назад
Ох ...ох ох.. А кто это сделал ????
Ответить
Гость
22 минуты назад
Что творится в городе, в области??? Это жесть
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***00***
41 минуту назад
Все будет хорошо, нарушений выявлено не будет, как обычно...
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Р
46 минут назад
Все будет по плану.
Ответить
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