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Общество
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53 минуты назад
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Нечто в Воронеже: реку проверяют прокуратура и министерство экологии
Прокуратура и министерство обещают принять меры, если информация о сбросе в реку фекалий подтвердится.
«Экологи произвели отбор проб. Результаты анализа воды на загрязняющие вещества и растворенный кислород будут известны после специальных исследований. По итогам проверки будет дана правовая оценка ситуации», — сообщили в министерстве экологии.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавляет прокуратура области.
Напомним, предполагаемый сброс нечистот в реку вчера обнаружил рыбак.
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