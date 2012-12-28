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Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
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Происшествия
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13 минут назад
Женщина упала в салоне липецкого автобуса
Ей потребовалась медицинская помощь.
«Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена», — рассказали в Госавтоинспекции.
Пассажирка автобуса оказалась единственной пострадавшей на дорогах области за вчерашний день.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 2 848 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены четверо водителей, за неиспользование ремней безопасности — 469.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2 581 случай нарушений, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 49 нарушений.
Зарегистрировано 12 фактов механических столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших», — говорится в сводке дорожных происшествий.
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