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81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
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Происшествия
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52 минуты назад
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81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами
И сообщила обо всём в полицию: сразу после получения пакета девушку-курьера задержали c поличным.
«По версии следствия, 20-летняя девушка устроилась курьером мошенников, которые обманывали своих жертв под видом пресечения несанкционированных операций по банковским счетам. Липчанка должна была забирать у обманутых деньги и передавать их соучастникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения. В декабре 2025 года девушка приехала к 81-летней пенсионерке, которой позвонил «следователь» и убедил передать курьеру 1,7 миллиона рублей для сохранности. Но пенсионерка вовремя распознала обман и отдала обвиняемой пакет, в который вместо денег положила книги. Сразу после получения пакета липчанку задержали сотрудники полиции», — cообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Дело в отношении её сообщников выделено в отдельное производство.
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