81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами

И сообщила обо всём в полицию: сразу после получения пакета девушку-курьера задержали c поличным.

Прокуратура Советского района передала в суд уголовное дело 20-летней липчанки, обвиняемой в покушении на мошенничество в особо крупном размере (по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).«По версии следствия, 20-летняя девушка устроилась курьером мошенников, которые обманывали своих жертв под видом пресечения несанкционированных операций по банковским счетам. Липчанка должна была забирать у обманутых деньги и передавать их соучастникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения. В декабре 2025 года девушка приехала к 81-летней пенсионерке, которой позвонил «следователь» и убедил передать курьеру 1,7 миллиона рублей для сохранности. Но пенсионерка вовремя распознала обман и отдала обвиняемой пакет, в который вместо денег положила книги. Сразу после получения пакета липчанку задержали сотрудники полиции», — cообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Дело в отношении её сообщников выделено в отдельное производство.