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52 минуты назад
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81-летняя пенсионерка перехитрила мошенников: вместо 1,7 миллиона рублей она передала курьеру пакет с книгами

И сообщила обо всём в полицию: сразу после получения пакета девушку-курьера задержали c поличным.

Прокуратура Советского района передала в суд уголовное дело 20-летней липчанки, обвиняемой в покушении на мошенничество в особо крупном размере (по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

«По версии следствия, 20-летняя девушка устроилась курьером мошенников, которые обманывали своих жертв под видом пресечения несанкционированных операций по банковским счетам. Липчанка должна была забирать у обманутых деньги и передавать их соучастникам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения. В декабре 2025 года девушка приехала к 81-летней пенсионерке, которой позвонил «следователь» и убедил передать курьеру 1,7 миллиона рублей для сохранности. Но пенсионерка вовремя распознала обман и отдала обвиняемой пакет, в который вместо денег положила книги. Сразу после получения пакета липчанку задержали сотрудники полиции», — cообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Дело в отношении её сообщников выделено в отдельное производство.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Лопух
7 минут назад
Ну и задержали ее с книгами, в чем подвох? денег нет, док базы нет. Может это обычный курьер яндекса
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Пенсионеры
10 минут назад
Ну хоть один здравомыслящий нашелся. Молодец, бабуля, несмотря на возраст, дала фору всем.
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Молодец
45 минут назад
Бабуля так ловко избавилась от макулатуры.БРАВО!!!!
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