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Пожар в заповеднике: в селе Студенки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше нормативов
Происшествия
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сегодня, 16:21
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Площадь пожара в заповеднике достигла 200 гектаров
Порывистый ветер раздул пламя.
В тушении пожара сейчас принимают участие более 150 человек и 55 единиц техники. К месту пожара направлен сводный отряд СПСЧ Главного управления МЧС России по Липецкой области, состоящий из 35 человек и четырёх единиц техники, задействована авиация МЧС России.
Пожар вспыхнул вчера около полудня из-за оборванных проводов ЛЭП на железной дороге: по предварительным данным, место возгорания — 532-й километр железной дороги между станциями «Песковатка-Казачья» и «Беляево», причина — падение сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей.
Порывистый ветер раздул пламя с 200 квадратных метров сначала до 40 гектаров, а потом и до 200 гектаров. Вчера вечером очаг локализовали, но сильный ночной ветер снова раздул огонь.
Вблизи пожара находятся два населённых пункта. Прямой угрозы для них нет, но образовалось большое задымление.
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