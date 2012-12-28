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577
31 минуту назад
4

+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.

Соответствующее распоряжение будет опубликовано на днях. 

Липецкие перевозчики уже знают, что с 1 июня тариф на проезд по городу в общественном транспорте вырастет на два рубля как за наличный, так и безналичный расчет. В министерстве торговли и ценовой политики Липецкой области новые расценки пока не комментируют — распоряжение об утверждении новых тарифов не опубликовано, ожидается, что это произойдет сегодня-завтра.

Напомним, что просьбу перевозчиков о повышении тарифа на 3-4 рубля министерство торговли и ценовой политики  рассматривает с десятых чисел мая. 

Сейчас проезд в общественном транспорте Липецка стоит 34 рубля наличными и 29 рублей — по карте. В последний раз цены на проезд повышались 1 июня 2024 года.


общественный транспорт
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Каруселич
17 минут назад
А сколько будет стоить проезд на каруселях бывшего нижнего парка.
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Дядя
19 минут назад
С пенсов будут крохи собирать.
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Бабушка
19 минут назад
ехала в воскресенье в 352 автобусе справа от водителя, работала печка, чуть ногу не обожгла, а на улице плюс 28 гр.
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отчего ?
20 минут назад
В Воронеже и Тамбове проезд в общественном транспорте всегда ниже чем в Липецке? Горючее и автотранспорт такие же как и у нас?
Ответить
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