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+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Общество
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31 минуту назад
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+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
Соответствующее распоряжение будет опубликовано на днях.
Напомним, что просьбу перевозчиков о повышении тарифа на 3-4 рубля министерство торговли и ценовой политики рассматривает с десятых чисел мая.
Сейчас проезд в общественном транспорте Липецка стоит 34 рубля наличными и 29 рублей — по карте. В последний раз цены на проезд повышались 1 июня 2024 года.
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