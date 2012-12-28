+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.

Соответствующее распоряжение будет опубликовано на днях.

Липецкие перевозчики уже знают, что с 1 июня тариф на проезд по городу в общественном транспорте вырастет на два рубля как за наличный, так и безналичный расчет. В министерстве торговли и ценовой политики Липецкой области новые расценки пока не комментируют — распоряжение об утверждении новых тарифов не опубликовано, ожидается, что это произойдет сегодня-завтра.Напомним, что просьбу перевозчиков о повышении тарифа на 3-4 рубля министерство торговли и ценовой политики рассматривает с десятых чисел мая.Сейчас проезд в общественном транспорте Липецка стоит 34 рубля наличными и 29 рублей — по карте. В последний раз цены на проезд повышались 1 июня 2024 года.