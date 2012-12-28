Общество
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сегодня, 11:22
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Скоро лето: автобус снова едет на Центральный пляж
Автобус маршрута № 359 начнут заезжать на пляж 1 июня.
Напомним, первый раз автобус № 359 пустили на Центральный пляж в июле 2022 года. Тогда он ездил часто, но уже через два года количество рейсов существенно сократилось.
Об автобусе на пляж минувшей зимой говорил губернатор Игорь Артамонов на встрече с мэром Романов Ченцовым. Тогда в мэрии сказали, что прорабатывают круглогодичное движение отдельных рейсов маршрута № 359, но речь об этом будет идти по мере развития территории. Имея ввиду строящийся на Зеленом острове спортивный городок и будущий парк аттракционов.
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