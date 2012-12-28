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19 минут назад
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Версия трагедии в «Елецком»: ссора с ровесницей

О конфликте между подростками рассказал одноклассник мальчика.

Причиной трагедии в микрорайоне «Елецкий» Липецка могла быть ссора с ровесницей. О конфликте между подростками правоохранительным органам стало известно со слов одноклассника погибшего.

Мальчик рассказал, что шестиклассник подружился с девочкой месяц тому назад. А накануне трагедии между ними произошла ссора.

Погибший подросток жил в многодетной семье. Ее характеризуют положительно.

Напомним, тело шестиклассника нашли вчера около пяти вечера у дома №5 по Елецком шоссе.
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Комментарии (1)

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Мама
9 минут назад
Господи, если так и есть, то в голове не укладывается. Куда же вы взрослеть то торопитесь. 6й класс, это ещё дети, какая там любовь может быть? Взрослые жизнь проживают вместе, разводятся и дальше живут. Жизнь на этом не заканчивается. Соболезную родителям
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