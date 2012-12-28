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Происшествия
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19 минут назад
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Версия трагедии в «Елецком»: ссора с ровесницей
О конфликте между подростками рассказал одноклассник мальчика.
Мальчик рассказал, что шестиклассник подружился с девочкой месяц тому назад. А накануне трагедии между ними произошла ссора.
Погибший подросток жил в многодетной семье. Ее характеризуют положительно.
Напомним, тело шестиклассника нашли вчера около пяти вечера у дома №5 по Елецком шоссе.
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