Губернатор Липецкой области объяснил перебои в работе мобильного интернета

Мобильный интернет не работает в Липецке со вчерашнего вечера.

Игорь Артамонов объяснил отключение мобильного интернета решением военных из-за атак БПЛА«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — сообщил губернатор.По словам Игоря Артамонова, доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка.«Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации. Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего», — добавил губернатор.Мобильный интернет перестал работать в регионе вечером 20 мая после объявления желтого уровня угрозы. Сегодня утром перебои начались снова — в регионе был объявлен желтый уровень угрозы, а в Липецке и Липецкого округе — на несколько минут красный уровень.