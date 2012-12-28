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сегодня, 09:58
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Губернатор Липецкой области объяснил перебои в работе мобильного интернета
Мобильный интернет не работает в Липецке со вчерашнего вечера.
«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — сообщил губернатор.
По словам Игоря Артамонова, доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка.
«Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации. Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего», — добавил губернатор.
Мобильный интернет перестал работать в регионе вечером 20 мая после объявления желтого уровня угрозы. Сегодня утром перебои начались снова — в регионе был объявлен желтый уровень угрозы, а в Липецке и Липецкого округе — на несколько минут красный уровень.
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