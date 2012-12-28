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сегодня, 09:58
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Губернатор Липецкой области объяснил перебои в работе мобильного интернета

Мобильный интернет не работает в Липецке со вчерашнего вечера.

Игорь Артамонов объяснил отключение мобильного интернета решением военных из-за атак БПЛА

«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — сообщил губернатор. 

По словам Игоря Артамонова, доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка. 

«Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации. Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего», — добавил губернатор.

Мобильный интернет перестал работать в регионе вечером 20 мая после объявления желтого уровня угрозы. Сегодня утром перебои начались снова — в регионе был объявлен желтый уровень угрозы, а в Липецке и Липецкого округе — на несколько минут красный уровень.

мобильный интернет
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (22)

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Сначала новые
Житель
7 минут назад
Все на огород -картоху садить с помидорами,чтоб потом не говорить,что все дорого.Сельским жителям некогда в интернете сидеть,а городским все чего то не так.
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Савелий
10 минут назад
Телевизор тоже надо отключить. На всякий случай. До лучших времен.
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Житель
31 минуту назад
Отключить сумели,а вот включить специалисты отсутствуют....
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Вопрос юристу
37 минут назад
А это считается форс-мажором?
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нигилист
42 минуты назад
У смарфонных зомби без интернета ломка началась? Куда же им теперь пялиться?!
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Липчанка
12 минут назад
билеты на поезд "пролетели",не получилось взять на 19 августа (за 90 дней) теперь на перекладных,или на боковых верхних у туалета..
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Гражданин
37 минут назад
а ничего что работа в интернете?? оплата транспорт и магазин.... связь с родственникам
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Задолбали
43 минуты назад
Включите интернет!Людям работать надо!
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Бдительный Феликс
43 минуты назад
надо бы еще отключить банкоматы для безопасности
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Рожденный в СССР
44 минуты назад
Вот и правильно, отключить его совсем нужно, а то куда не глянь все в телефонах, полная деградация ,и будет вам безопасность для ваших мозгов и кошельков!
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Город перекопали
45 минут назад
Чтобы враг не подобрался
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Отключите
57 минут назад
еще и мобильную связь, чтоб никто не контролировал
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