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сегодня, 14:05
2

19-летняя липчанка попалась на серии краж из магазинов косметики в торговых центрах

 Похищенное она продавала.

Два уголовных дела о кражах возбуждены полицейскими в отношении 19-летней липчанки: по данным следствия, она выносила косметику и парфюмерию из сетевых магазинов в торговых центрах.

«Похищенное девушка складывала в сумку, затем выбирала момент, когда за её действиями никто не наблюдает, и беспрепятственно покидала магазин», — рассказали в областном управлении МВД.

Ущерб превысил 55 тысяч рублей. Похищенное девушка продала, а вырученные деньги потратила.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Липчанка негр
сегодня, 14:34
неприметная такая липчанка
Ответить
Это
сегодня, 14:11
Теперь будет гуманитаркой заниматься.
Ответить
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