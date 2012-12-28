«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата
Сегодня в Липецке: горожанам предложат высокие зарплаты, в каком возрасте проще найти работу
Построенные два года назад в Студенческом городке футбольное поле и игровой городок до сих пор не переданы городу
С липчанина требовали 600 тысяч рублей за использование товарного знака: договорились на компенсации в 100 тысяч
Происшествия
766
сегодня, 14:05
2
19-летняя липчанка попалась на серии краж из магазинов косметики в торговых центрах
Похищенное она продавала.
«Похищенное девушка складывала в сумку, затем выбирала момент, когда за её действиями никто не наблюдает, и беспрепятственно покидала магазин», — рассказали в областном управлении МВД.
Ущерб превысил 55 тысяч рублей. Похищенное девушка продала, а вырученные деньги потратила.
0
0
7
0
1
Комментарии (2)