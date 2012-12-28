19-летняя липчанка попалась на серии краж из магазинов косметики в торговых центрах

Похищенное она продавала.





В вашем браузере отключен JavaScript

Два уголовных дела о кражах возбуждены полицейскими в отношении 19-летней липчанки: по данным следствия, она выносила косметику и парфюмерию из сетевых магазинов в торговых центрах.«Похищенное девушка складывала в сумку, затем выбирала момент, когда за её действиями никто не наблюдает, и беспрепятственно покидала магазин», — рассказали в областном управлении МВД.Ущерб превысил 55 тысяч рублей. Похищенное девушка продала, а вырученные деньги потратила.