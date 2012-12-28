Происшествия
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30 минут назад
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Юного байкера спасли нейрохирурги детской областной больницы
15-летний подросток упал с мотоцикла и получил травмы в Липецком районе 19 мая.
По словам министра здравоохранения, нейрохирурги Руслан Васин и Максим Красников удалили часть поврежденной теменной кости, чем спасли жизнь ребенку.
«На следующий день мальчик уже был в сознании, отвечал на вопросы. Сейчас его перевели в отделение нейрохирургии. Он идет на поправку, общается с докторами, начинает вставать. Юный мотоциклист с непростой судьбой. Его воспитывает бабушка. Мама ребенка погибла несколько лет назад, а отец находится на СВО», — сообщила министр.
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