В Ельце после атаки беспилотников тушат пожар и эвакуируют людей

Пожар возник в промышленной зоне города.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о пожаре возникшем в промышленной зоне Ельца во время атаки беспилотников.«БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей», — рассказал губернаторПо словам Игоря Атамонова, атака БПЛА продолжается, ее отражают ПВО и авиация.«Возможно временное ограничение работы мобильного интернета — это необходимо для повышения эффективности защиты от БПЛА», — предупредил губернатор.