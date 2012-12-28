Происшествия
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сегодня, 02:19
В Ельце после атаки беспилотников тушат пожар и эвакуируют людей
Пожар возник в промышленной зоне города.
«БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей», — рассказал губернатор
По словам Игоря Атамонова, атака БПЛА продолжается, ее отражают ПВО и авиация.
«Возможно временное ограничение работы мобильного интернета — это необходимо для повышения эффективности защиты от БПЛА», — предупредил губернатор.
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