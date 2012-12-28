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сегодня, 17:00

В Липецкую область возвращаются прохладная погода и дожди

Температура немного понизится, хотя и останется чуть выше нормы.

В ближайшие трое суток к Липецкой области приблизятся фронты очередного циклона со Скандинавии, которые местами принесут небольшой дождь. Среднесуточные температуры составят 15-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем от +20 до +25. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24.

День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 2 градуса тепла.

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