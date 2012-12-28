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Общество
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7 минут назад
Первый набор медвуза будет учиться бесплатно
При этом всем 144-м первокурсникам назначат стипендию.
Первый набор составит 144 студента. 44 из них — по «губернаторскому набору». После обучения они должны отработать минимум пять лет в липецких больницах и поликлиниках.
Губернатор также сообщил, что все студенты первого набора (вне зависимости от успеваемости!) будут получать стипендию в 6 700 рублей. Для сравнения в ЛГПУ средняя стипендия в два раза меньше и ее получают только отличники и хорошисты.
«Провели ВКС с Олегом Янушевичем, ректором Российского университета медицины — филиал именно этого вуза мы открываем в Липецке. Обсудили организационные вопросы. Сейчас внутри здания кипит работа — делаем лаборатории, аудитории. 28 мая будет большая встреча со всеми желающими поступить в липецкий медвуз.Ждём первое липецкое поколение врачей», — написал Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова
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