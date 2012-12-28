131 педагог со всей страны даст уроки русского языка в Липецке

Наш регион на всероссийском этапе будут представлять учитель школы №12 Липецка Анна Павленко и воспитатель детского сада «Малыш» села Тростное Становлянского округа Екатерина Лаухина.