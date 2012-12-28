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58 минут назад

131 педагог со всей страны даст уроки русского языка в Липецке

Наш регион на всероссийском этапе будут представлять учитель школы №12 Липецка Анна Павленко и воспитатель детского сада «Малыш» села Тростное Становлянского округа Екатерина Лаухина.

В понедельник, 7 сентября, в Липецке начнется всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В этот день пройдёт первое испытание конкурса – «Методическая мастерская», учителя дадут уроки.

Как сообщает Министерство образования Липецкой области, в юбилейном V Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» будет участвовать 131 педагог из 87 регионов нашей страны. 8 сентября, в День языков народов Российской Федерации, в Липецке состоится торжественная церемония открытия конкурса.

Наш регион на всероссийском этапе конкурса представят учитель школы №12 Липецка Анна Павленко — она стала лучшим учителем родного языка и родной литературы Липецкой области и воспитатель детского сада «Малыш» села Тростное Становлянского округа Екатерина Лаухина, которая победила в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений региона.

«Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы учреждён Министерством просвещения России в 2022 году. За четыре сезона его участниками стали 405 учителей и воспитателей, представивших сотни авторских методик, уроков и образовательных мероприятий, которые помогают родному языку оставаться живой частью образования», – добавляют Министерстве образования области.

Ранее Минпросвещения России сообщало, что учителя проведут вводные уроки родного языка или родной литературы для школьников, не владеющих этим языком, представят авторские методические разработки и мастер-классы. Воспитатели покажут образовательные мероприятия, направленные на развитие родной речи дошкольников. В этом году участников обеих категорий впервые ждет новое конкурсное испытание — «Просветительский практикум».

Центральной темой финального испытания «Вектор развития» станет «Диалог культур как основа единства народов Российской Федерации». Финалисты обсудят с представителем Минпросвещения России перспективы преподавания родных языков, роль педагога в формировании культурной и языковой идентичности детей, а также инициативы, основанные на опыте российских регионов.

Имена победителей и призеров конкурса назовут 11 сентября на торжественной церемонии закрытия.

Добавим, что в конкурсе 2025 года победила учитель липецкой школы №51 Юлия Ситникова, именно поэтому финал-2026 проводится в Липецке. По итогам конкурса её имя было включено в сборник «Ими гордится Россия».

Юлии Ситниковой 36 лет, 13 из которых она преподаёт русский язык и литературу. Ученики Юлии Ситниковой побеждают на олимпиадах и всероссийских конкурсах. Треть её выпускников получает высокие баллы на ЕГЭ, в 2024 году её выпускница Александра Сундеева набрала на экзамене максимальные 100 баллов. Сама Юлия девять лет проверяет работы на ЕГЭ и ОГЭ, входит в жюри олимпиад. А её методические разработки признаны лучшими на межрегиональном уровне.

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