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Происшествия
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сегодня, 09:57
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Трёхлетняя девочка пострадала в перевернувшейся «Ладе»: ребёнок в реанимации
Её мать наехала на бордюр и машина опрокинулась.
В машине пострадала трёхлетняя дочь женщины. Девочка с сочетанной травмой доставлена в реанимационное отделение областной детской больницы.
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