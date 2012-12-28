Строительство новой ветки Октябрьского моста перестало быть приоритетом мэрии

На сессии горсовета глава Липецка Роман Ченцов сообщил, что Октябрьский мост перестал считаться аварийным. Он же пообещал, что в этом году новая трамвайная линия наконец-то свяжет правый и левый берега реки Воронеж по 50-летнему мосту.

фото: пресс-служба Липецкого горсовета

Сегодняшняя сессия Липецкого горсовета была особенной. На ней с отчетом о работе мэрии в 2024 году выступил глава города Роман Ченцов:— Это — мой первый отчет перед вами. Он очень важен и интересен для меня. Благодарю вас за совместную работу. Год тому назад мы сделали своим приоритетом интересы жителей, честный диалог с ними. По аналогии с Центром управления региона мы создали свой такой центр, главной целью которого стала честная правдивая связь жителей с властью.За год число обращений горожан к мэрии выросло на 56%: липчане оставили 15 736 жалоб и предложений. Роман Ченцов назвал это прогрессом. Но в чем? Рост обращений липчан – это же реакция на действия «управляшек», ресурсных организаций, перевозчиков, мэрии. Где же последовательные действия власти в предотвращении причин жалоб жителей Липецка? Об этом мэр ничего не сказал.Депутатов удивила форма отчета главы города. В отличие от предыдущего мэра Евгении Уваркиной, Роман Ченцов не разбрасывался обещаниями сделать Липецк лучшим городом России. Он называл мало цифр (вся такая информация выводилась на слайдах на экран), сосредоточившись на текущих задачах мэрии. А еще свой отчет он начал не с социалки, как делала его предшественница, а с базиса — состояния городской экономики. Она в условиях «жесточайших санкций от наших западных непартнеров» показала в прошлом году неплохие результаты. По инвестициям в основной капитал, составивших 100 млрд рублей, Липецк стал первым в ЦФО. Липецк первый и по объему отгрузки товаров по ЦФО с показателем в триллион рублей. Среднемесячная зарплата работников крупных предприятий составила 80,3 тысячи рублей (второе место по ЦФО). В итоге на территории города собрали в прошлом году половину налогов области.— В прошлом году мы поставили целью увеличить к 2029 году собственные доходы муниципалитета с семи до девяти миллиардов, но уже к концу года получили 10,7 миллиарда. А городской бюджет превысил 30,4 миллиарда рублей против 24 миллиардов по итогам 2023 года, — сказал мэр.В более чем трех десятках слайдов нашлось место всему происходящему в Липецке. Администрация безусловно отличилась расходами на социалку, потратив на нее 56% всех доходов. Построена школа в «Елецком». В прошлом году капитально отремонтированы три школы, в этом их будет уже пять. Мэр пообещал опережающими темпами начать опять же в этом году капремонт еще четырех школ (вообще в планах — апгрейд 15 школ). Также в Липецке впервые капитально ремонтируется детский сад. «Мы не просто перекрашиваем стены, а создаем новые образовательные пространства».Глава города назвал и цифры, от которых просто закружилась голова. Оказывается, 64% горожан у нас занимаются спортом, а в какие-то 23 тысячи «мероприятий во дворах» собрали более полумиллиона участников! А еще Липецк в прошлом году посетили 298 000 туристов. В этом году их ожидается больше на 50 тысяч.Роман Ченцов признал, что из-за окончания в 2023 году действия федеральной программы по переселению их аварийного и ветхого жилья упали расходы на строительство. Но все-таки в прошлом году в Липецке ввели в эксплуатацию 321,7 тыс кв. м жилья — на 54% больше, чем в 2023-м. В среднем на одного жителя Липецка приходится 33,4 кв.м жилья против 29,5 по стране в целом. В этом году в городе планируется сдать в эксплуатацию 326,4 тыс кв м. жилья.Ставка сделана на введенную при мэре Евгении Уваркиной программу комплексного развития территории, при которой застройщики дают новую жизнь старым депрессивным районам. Сейчас в реализации — пять проектов КРТ. Всего же за 10 лет в Липецке за счет вложений инвесторов должно появиться 370 тыс кв. м новостроек и несколько социальных объектов.— Нам важен город с продуманной архитектурой. Мы прописали требования к архитектурному облику Липецка. Каждый застройщик обязан согласовать свои проекты с нами чтобы избежать хаотичных архитектурных решений, — сказал мэр.Злободневной темой Роман Ченцов назвал общественный транспорт. Пассажиропоток в прошлом году вырос на миллион человек, а жалобы на работу перевозчиков составили 8% от общего числа обращений в мэрию. Роман Ченцов видит решение проблемы с расторжением контрактов с недобросовестными предпринимателями, обучением на водителей категории «D» в АО «Липецкпассажиртранс» и набором в водители женщин. К теме реализации «трамвайной» концессии мэр применил прилагательное «болезненная». Глава города заявил, что мэрия и правительство области делают все возможное, чтобы «сдвинуть этот проект с места и довести его до логического завершения».Роман Ченцов сообщил, что в Липецке в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 56 км дорог на 1,4 млрд рублей. В этом отремонтируют лишь 23 километра на 583 миллиона. Потому, что Липецк достиг нужных показателей в этом отношении. Приоритетом мэрии становится отсыпка дорог щебнем и шлаков в частном секторе. В этом году на такие дороги выделено 30 млн рублей.Говоря о мостах, мэр похвалился рекордом: в прошлом и в этом годах буквально перестроены или перестроят все мосты в центре города и мост на улице Студеновской. В планах городской администрации — проектирование пешеходного моста на улице Гайдара и нового путепровода, который соединит Боевой проезд на Опытной с улицей Гагарина. «Строить будем, исходя из наших финансовых возможностей».А когда будут строить новую ветку Октябрьского моста? Мэр сообщил сенсационную новость: новые обследование сооружения показали, что 50-летний мост соответствует стандартам безопасности. «Мост — не аварийный». Но тогда почему на нем до сих пор стоят знаки, ограничивающие скорость автотранспорта?Мэр заявил о нацеленности его команды на запросы горожан на точечное благоустройство. «Замечания горожан правильные». Роман Ченцов сообщил, что в прошлом году принял решение уйти от ямочного ремонта проездов в микрорайонах в пользу ремонта асфальта большими картами. В 2024-м новый метод был апробирован в 9-м, 26-м, 27-м микрорайонах, МЖК и центре города – на это было потрачено 64 млн рублей. В этом году новый асфальт появится еще в пяти микрорайонах (бюджет программы — 100 млн рублей).Роман Ченцов пообещал продолжить менять силами «Липецкгорсвета» старые энергозатратные светильники на новые энергоэффективные. В прошлом году было построено 26,8 км сетей с 1 130 новыми светоточками, в этом в городе прибавиться 1 600 современных уличных ламп.Мэрия провела большую работу по сносу сухостоя, убрав в прошлом году более 8 000 мертвых деревьев. В этом году будет снесено еще 6 000 опасных деревьев. Однако темпы посадок не успевают за вырубкой: в прошлом году в Липецке появилось 2,5 тысячи саженцев, в этом планируют три тысячи. Еще одна проблема в том, что далеко не всегда можно посадить новые деревья и кустарники там, где убрали сухостой: за своими охранными зонами бдят энергетики.Кстати, о раскопках. Их не станет меньше по причине изношенности сетей. Но если «РВК-Липецк» намерено увеличить замену своих коммуникаций с 22,1 километра в прошлом году до 27 километров в этом, то сменившая «Квадру» компания «РИР Энерго» готова потратит на свою инвестпрограмму в этом году лишь 900 млн рублей против 1,3 миллиарда в прошлом.Безусловный плюсик в карму мэрия заслужила за чистоту на улицах. Этой весной водители машин не раз вынужденно тормозили перед техникой, которая пылесосит дороги. Глава Липецка сообщил, что кратность уборки улиц увеличилась в 2-3 раза за счет обновления на четверть парка машин МБУ «Управление благоустройства Липецка» (в прошлом году мэрия за счет дотации от правительства области приобрело 56 новых дорожных машин на 358 млн рублей).— Наша цель — ухоженный город, — сказал мэр и сразил публику еще одной цифрой: оказывается, 75% горожан уже проголосовали за приоритеты благоустройства следующего года.Глава города сообщил о работе над Единым кластером развлечений, который включит в себя Зеленый остров с его спортивной зоной, Нижний парк, в котором в этом году появится бесплатный детский городок и парк аттракционов за «взлеткой».Стратегическими приоритетами Роман Ченцова стали помощь участникам СВО и их семьям; продвижение традиционных ценностей — исторической памяти, патриотизма, многодетности; создание условий для получения качественного образования; обеспечение комфортной, безопасной и привлекательной для жизни городской среды вне зависимости от возраста горожан; конкурентоспособность основных отраслей экономики за счет внедрения современных технологий и достойных зарплат.— Спасибо каждому за неравнодушие, идеи, участие! Липецк — наш общий дом. И от каждого из нас зависит, каким этот дом будет завтра! — этими словами Роман Ченцов закончил свой отчет и ушел с трибуны под аплодисменты депутатов и подчиненных.Спикер горсовета Евгения Фрай поблагодарила мэра за подобное содержательное выступление. Она отметила слаженную работу команды главы города и особо подчеркнула конструктивное взаимодействие мэра с депутатами:— Администрация города оперативно реагировала на наши предложения и замечания, а также активно участвовала в работе комиссий. Такой стиль работы — не бюрократический, а партнерский — позволяет эффективнее решать проблемы города. Видно, что выстраивается системная работа по наведению порядка, чистоты и комфорта в городе. Внимание уделяется не только центру. Это заметно. Конечно, не все вопросы решены — нам еще предстоит большая работа, особенно в сфере ЖКХ и транспорта. Но важно, что задан правильный вектор движения, и есть понимание приоритетов.И тут же Евгения Фрай спросила Романа Ченцова, какую оценку он поставил бы себе за первый год работы главой Липецка?— Оценку себе давать не буду. Это дело жителей и депутатов. Оценку команде даю ежедневно. Говорю, что вы знали, куда шли работать. Свою команду продолжаю формировать с сохранением ее костяка, — ответил мэр.Конечно, не обошлось без постоянных ахов и восхищения работой мэра самого возрастного депутата Евдокии Бычковой. А может, так и надо? Ведь от некоторых депутатов за все их пять лет заседаний в горсовете GOROD48 не услышал и пары слов. А Евдокия Бычкова пролоббировала строительство ФОКа в Сселках и Центра досуга в Желтых Песках, строительства водопровода и уличного освещения в своем отдаленном избирательном округе. Тот же шлак для оснований дорог опять-таки привезут в ее села.Самым важным вопросом из адресованных мэру было желание депутата Игоря Подзорова узнать, свяжет ли новая трамвайная линия правый и левый берега реки по Октябрьскому мосту? «Жители и металлурги этого очень ждут!» Роман Ченцов ответил, что это случится в этом году, но конкретного срока не назвал.— А как будут ездить металлурги к шестой доменной печи и к Стану-2000?Роман Ченцов ответил на половину вопроса. К ДП-6 металлурги будут ездить с пересадкой. До остановки «Улица Чехова» — на трамвае. Оттуда до доменной — бесплатно на автобусе или электробусе. Двойной оплаты проезда не будет.Депутат Олег Косолапов узнал от мэра, что у застройщиков пока нет никакого интереса к улице Студеновской по причине недостатка там мощностей по воде и отоплению. Зато у бизнеса есть интерес к застройке улицы Интернациональной. Но мэрия пока заказала мастер-план развития центра города, чтобы понять, как и что там строить. Депутат Вера Урываева попросила ввести «балл от мэра» выпускникам школ со ста баллами на ЕГЭ. «Это будет для них конфеткой и желанием вернуться в Липецк после обучения вузов. Это же наш золотой фонд!» Роман Ченцов пообещал подумать над этим предложением. Депутат Андрей Иголкин высказал пожелание соединить дорогой Сырский Рудник и «Елецкий» для улучшения логистики, а его коллега Василий Литовкин предложил ускорить снос расселенных аварийных домов.