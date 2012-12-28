На здании на площади Плеханова, 5 сменили вывеску.

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Подготовка к открытию липецкого медвуза идёт полным ходом: на здании на площади Плеханова, 5 сменили вывеску. Был ЦУМ — стал РУМ. А вместо надписи «Универмаг» появилась вывеска «Росунимед», что означает Российский университет медицины. Филиал именно этого вуза заработает в Липецке.Напомним, вуз в бывшем здании ЦУМа должен заработать уже 1 сентября. Филиал возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области 66-летний Александр Зубков.Первый набор из 144 студентов будет учиться бесплатно. 44 ребят поступят в вуз по так называемому «губернаторскому набору». После обучения они должны отработать минимум пять лет в липецких больницах и поликлиниках.Образование они получат по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре.Обещают, что все студенты первого набора (вне зависимости от успеваемости) будут получать стипендию в 6 700 рублей.27 мая планируется встреча со всеми желающими поступить в липецкий медвуз. Абитуриентам расскажут о положительных изменениях в сфере здравоохранения и о мерах поддержки медиков, о заключении целевого договора с медорганизациями, о поступлении на работу после получения диплома.На создание в Липецке филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179 миллионов рублей.