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сегодня, 14:28
20

Был ЦУМ — стал РУМ

На здании на площади Плеханова, 5 сменили вывеску.

Подготовка к открытию липецкого медвуза идёт полным ходом: на здании на площади Плеханова, 5 сменили вывеску. Был ЦУМ — стал РУМ. А вместо надписи «Универмаг» появилась вывеска «Росунимед», что означает Российский университет медицины. Филиал именно этого вуза заработает в Липецке.

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Напомним, вуз в бывшем здании ЦУМа должен заработать уже 1 сентября. Филиал возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области 66-летний Александр Зубков.

Первый набор из 144 студентов будет учиться бесплатно. 44 ребят поступят в вуз по так называемому «губернаторскому набору». После обучения они должны отработать минимум пять лет в липецких больницах и поликлиниках.

Образование они получат по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре.

Обещают, что все студенты первого набора (вне зависимости от успеваемости) будут получать стипендию в 6 700 рублей.

27 мая планируется встреча со всеми желающими поступить в липецкий медвуз. Абитуриентам расскажут о положительных изменениях в сфере здравоохранения и о мерах поддержки медиков, о заключении целевого договора с медорганизациями, о поступлении на работу после получения диплома.

На создание в Липецке филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179 миллионов рублей.
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медвуз
здравоохранение
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Комментарии (20)

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Сначала новые
Великие Октябри
4 минуты назад
Хоть какой-то позитив в этом городе. Здорово, что здание ЦУМа пошло в хорошее дело!
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Чел
26 минут назад
Прекрасное дело делаете, РУМ нужен городу, а то один медколледж не вывозить количество желающих обучиться врачебному делу.
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Конгениально
39 минут назад
Чё!
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Лиза
41 минуту назад
Наверное вуз негосударственный.
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Старожил
46 минут назад
По адресу не улица Плеханова 5 а площадь Плеханова 5
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городок-анекдот
47 минут назад
Скандал в медицинском кабинете: " Вы где учились? В ветеринарном?- Нет, ну что вы, в бывшем липецком универмаге..."
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житель
55 минут назад
ума хватило поменять одну букву.
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Головой думать надо
49 минут назад
Можно было и не менять, а оставить старую аббревиатуру ЦУМ - Центральный Университет Медицины
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Прутик
14 минут назад
Можно было и не менять, а оставить старую аббревиатуру ЦУМ - Центральный Университет Медицины Нет. Лучше: "Ценный университет медицины".
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Лиса из парка
56 минут назад
я так думаю, уж лучше мед вуз, чем магазин. Но история цума конечно прервалась
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Дед
сегодня, 14:48
Отлично! Если бесплатно плюс стипендия, пойду тоже поучусь. Как никак 6700 на дороге не валяются. И будет прибавка к пенсии...
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Николай Николаич
сегодня, 14:46
РУМ?! Рыбный Универсальный Магазин?
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Нет
49 минут назад
Рыболовный
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Сергей
51 минуту назад
Разовый университет медицины
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