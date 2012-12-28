Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
«Новых целей, побед и достижений»: Ольга Митрохина поздравила выпускников с окончанием школы
Общество
1714
сегодня, 14:28
20
Был ЦУМ — стал РУМ
На здании на площади Плеханова, 5 сменили вывеску.
Напомним, вуз в бывшем здании ЦУМа должен заработать уже 1 сентября. Филиал возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области 66-летний Александр Зубков.
Первый набор из 144 студентов будет учиться бесплатно. 44 ребят поступят в вуз по так называемому «губернаторскому набору». После обучения они должны отработать минимум пять лет в липецких больницах и поликлиниках.
Образование они получат по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре.
Обещают, что все студенты первого набора (вне зависимости от успеваемости) будут получать стипендию в 6 700 рублей.
27 мая планируется встреча со всеми желающими поступить в липецкий медвуз. Абитуриентам расскажут о положительных изменениях в сфере здравоохранения и о мерах поддержки медиков, о заключении целевого договора с медорганизациями, о поступлении на работу после получения диплома.
На создание в Липецке филиала Российского университета медицины из областного бюджета выделены 179 миллионов рублей.
1/4
12
0
0
7
1
Комментарии (20)