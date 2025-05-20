В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия»

Но официальное название появившегося в январе этого года Министерства социальной политики Липецкой области осталось прежним.

19 мая в Липецке на доме №33 по улице Плеханова сменили вывеску: с «Управления социальной политики Липецкой области» на «Министерство заботы и благополучия жителей Липецкой области». Пользователи соцсетей шутят: дальше появятся министерство добрых дел, министерство божьей помощи, министерство хороших мыслей, министерство позитивного настроя.Но на самом деле официальное название появившегося в январе этого года Министерства социальной политики Липецкой области осталось прежним. Поменяли только вывеску. И это больше пиар-ход.— Сфера социальной защиты в последние годы значительно видоизменилась. Добавились новые направления, например, трудоустройство, оказание государственных услуг в многофункциональных центрах. Наше официальное название — министерство социальной политики — включает в себя все эти направления. Но проходящему мимо нашего здания человеку, скорее всего, будет непонятно, какое отношение к его жизни, жизни его близких имеет работа нашего ведомства. И мы решили использовать другое название — неофициальное, но более подчёркивающее нашу миссию. А она заключается в том, чтобы делать всё возможное для улучшения качества жизни людей через искреннюю заботу, быструю помощь и поддержку государства. Неслучайно в соцсетях мы уже давно используем хештэг #забота48, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Министерства социальной политики Липецкой области.Сейчас в сферу внимания «Министерства заботы и благополучия» включена почти треть жителей региона. Это люди старшего возраста и семьи с детьми, в том числе многодетные, семьи участников СВО и люди с инвалидностью, те, кто ищет работу, и кто только определяется с профессиональным выбором.— Сделать жизнь каждого из них более благополучной — вот к этому мы стремимся и именно это мы хотим подчеркнуть в нашем названии, — добавили в пресс-службе.