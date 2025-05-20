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50 минут назад
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В Липецкой области появилось «Министерство заботы и благополучия»

Но официальное название появившегося в январе этого года Министерства социальной политики Липецкой области осталось прежним.

19 мая в Липецке на доме №33 по улице Плеханова сменили вывеску: с «Управления социальной политики Липецкой области» на «Министерство заботы и благополучия жителей Липецкой области». Пользователи соцсетей шутят: дальше появятся министерство добрых дел, министерство божьей помощи, министерство хороших мыслей, министерство позитивного настроя.

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Но на самом деле официальное название появившегося в январе этого года Министерства социальной политики Липецкой области осталось прежним. Поменяли только вывеску. И это больше пиар-ход.

— Сфера социальной защиты в последние годы значительно видоизменилась. Добавились новые направления, например, трудоустройство, оказание государственных услуг в многофункциональных центрах. Наше официальное название — министерство социальной политики — включает в себя все эти направления. Но проходящему мимо нашего здания человеку, скорее всего, будет непонятно, какое отношение к его жизни, жизни его близких имеет работа нашего ведомства. И мы решили использовать другое название — неофициальное, но более подчёркивающее нашу миссию. А она заключается в том, чтобы делать всё возможное для улучшения качества жизни людей через искреннюю заботу, быструю помощь и поддержку государства. Неслучайно в соцсетях мы уже давно используем хештэг #забота48, — сообщили GOROD48 в пресс-службе Министерства социальной политики Липецкой области.

Сейчас в сферу внимания «Министерства заботы и благополучия» включена почти треть жителей региона. Это люди старшего возраста и семьи с детьми, в том числе многодетные, семьи участников СВО и люди с инвалидностью, те, кто ищет работу, и кто только определяется с профессиональным выбором.

— Сделать жизнь каждого из них более благополучной — вот к этому мы стремимся и именно это мы хотим подчеркнуть в нашем названии, — добавили в пресс-службе.
социальная защита
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Не стыдно?
14 минут назад
На фоне убожества нашей области вывески менять?
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Спрутс
15 минут назад
Одни органы сливаются, а другие...
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Когда коту
16 минут назад
делать нечего... Он вывески меняет.
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911
17 минут назад
Лишь бы не работать
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...
17 минут назад
Еще много будет разных типа таких министерств- нужно же пристраивать не только детей. но и внуков.
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шоу маст гоу он
19 минут назад
Меняем вывески: управления - на министерства, соцполитики - на благополучия. Видимо, завтра жизнь липчан станет лучше и веселее. Или все-таки по Крылову: а вы, друзья, как ни садитесь.....
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Ну
24 минуты назад
Теперь заживем!
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город
26 минут назад
министерства есть, а заботы нет:). пчихали они на нас
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28 минут назад
Заботливые вы наши и благополучные!
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Р
33 минуты назад
Это типа издевательства что-ли на фоне отсутствия более судок холодной воды и недели горячей воды
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