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Происшествия
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36 минут назад
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ДТП на Циолковского: возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней женщины-водителя
Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
«Предварительно установлено, что 13 мая около пяти часов вечера на улице Циолковского подозреваемая, управляя автомобилем «Киа», столкнулась с мотоциклом под управлением 19-летнего водителя. В результате мотоциклиста с различными травмами госпитализировали, а его 19-летняя пассажирка погибла на месте», — сообщает областное управление МВД.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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