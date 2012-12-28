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36 минут назад
4

ДТП на Циолковского: возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней женщины-водителя

Ей грозит до пяти лет лишения свободы. 

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении 60-летней женщины — водителя автомобиля «Киа Сид», который вчера вечером столкнулся на улице Циолковского с мотоциклом «Ямаха». В этой аварии погибла 19-летняя девушка.

«Предварительно установлено, что 13 мая около пяти часов вечера на улице Циолковского подозреваемая, управляя автомобилем «Киа», столкнулась с мотоциклом под управлением 19-летнего водителя.  В результате мотоциклиста с различными травмами госпитализировали, а его 19-летняя пассажирка погибла на месте», — сообщает областное управление МВД. 

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

авария
ДТП
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Комментарии (4)

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Лиза
7 минут назад
ДТП со смертельным исходом и наказание за это всего лишь до 5 лет лишения свободы?! Это как?!
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Землянин
16 минут назад
Эти безумные несутся нарушая все правила, а женщина должна сидеть?
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Lirik
18 минут назад
Почему так мало, 5 лет? Она молодую жизнь погубила!!!
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Nadina
22 минуты назад
на 4-рех колесах безопасней чем на двух
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