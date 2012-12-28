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На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Общество
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35 минут назад
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На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
А вот песок на берегу – в норме.
В ведомстве сообщили, что вода и песок были исследованы на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели безопасности. Девять проб воды из реки Воронеж не прошли тест по микробиологическим показателям в районах Сокольского пляжа, пляжа в районе Тракторного и Новолипецкого пляжа. Только центральный городской пляж получил от Роспотребнадзора «голубой флаг»: положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Получается, что купаться безопасно только на центральном городском, находящемся как раз посередине между всеми остальными? Как такое возможно?
Зато пробы песка на всех городских пляжах признаны безопасными. Так что, как и всегда (исключение составил только прошлый год), санитарные врачи разрешают загорать в местах отдыха у воды в Липецке, но не рекомендуют купаться.
Кстати, небезопасными по микробиологическим показателям признана вода на пляжах Грязей, в Добринском и Усманском районах. Пригодными к отдыху оказались пляж на левом берегу Дона в Задонске и Ищеинский пруд в Краснинском районе.
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