На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям

А вот песок на берегу – в норме.

Региональное управление Роспотребнадзора исследовало пляжи Липецка на их готовность к купальному сезону, который официально откроется уже в это воскресение.В ведомстве сообщили, что вода и песок были исследованы на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели безопасности. Девять проб воды из реки Воронеж не прошли тест по микробиологическим показателям в районах Сокольского пляжа, пляжа в районе Тракторного и Новолипецкого пляжа. Только центральный городской пляж получил от Роспотребнадзора «голубой флаг»: положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.Получается, что купаться безопасно только на центральном городском, находящемся как раз посередине между всеми остальными? Как такое возможно?Зато пробы песка на всех городских пляжах признаны безопасными. Так что, как и всегда (исключение составил только прошлый год), санитарные врачи разрешают загорать в местах отдыха у воды в Липецке, но не рекомендуют купаться.Кстати, небезопасными по микробиологическим показателям признана вода на пляжах Грязей, в Добринском и Усманском районах. Пригодными к отдыху оказались пляж на левом берегу Дона в Задонске и Ищеинский пруд в Краснинском районе.