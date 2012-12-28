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Общество
391
35 минут назад
8

На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям

А вот песок на берегу – в норме.

Региональное управление Роспотребнадзора исследовало пляжи Липецка на их готовность к купальному сезону, который официально откроется уже в это воскресение.

В ведомстве сообщили, что вода и песок были исследованы на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели безопасности. Девять проб воды из реки Воронеж не прошли тест по микробиологическим показателям в районах Сокольского пляжа, пляжа в районе Тракторного и Новолипецкого пляжа. Только центральный городской пляж получил от Роспотребнадзора «голубой флаг»: положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Получается, что купаться безопасно только на центральном городском, находящемся как раз посередине между всеми остальными? Как такое возможно?

Зато пробы песка на всех городских пляжах признаны безопасными. Так что, как и всегда (исключение составил только прошлый год), санитарные врачи разрешают загорать в местах отдыха у воды в Липецке, но не рекомендуют купаться.

Кстати, небезопасными по микробиологическим показателям признана вода на пляжах Грязей, в Добринском и Усманском районах. Пригодными к отдыху оказались пляж на левом берегу Дона в Задонске и Ищеинский пруд в Краснинском районе.
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Пенсионер
5 минут назад
Надо ещё поднять цены на продукты , жрать станут меньше вода в реке станет чище !
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Прокуратор
7 минут назад
Деньги в пляжи закопали, а купаться нельзя. Кто ответит за растратные действия
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Справедливости!
11 минут назад
В колхозном городишке всё как всегда. Ничего не меняется. Стабильность!
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частник
12 минут назад
Лучше иметь собственный бассейн. Тогда можно и в качестве воды быть уверенным, и купаться хоть круглый год. И никто мешать не будет.
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МЕСТНЫЙ
13 минут назад
Фикалии плыли по реке - но но на береговой песок они не попали?
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111
16 минут назад
конечно центральный пляж пройдет проверку, это же бизьнесь)))
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Конечно
29 минут назад
Ближлежащие сёла все понемногу покакают,и всё плывёт в город.А оно не тонет.
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кит
23 минуты назад
Предприятия сбрасывают нечистоты ,зачем с отстойниками заморачиваться !
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