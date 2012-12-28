«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата
Сегодня в Липецке: горожанам предложат высокие зарплаты, в каком возрасте проще найти работу
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Общество
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сегодня, 14:13
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Памятник участникам СВО открыт в Ельце
Памятник открыт в первый день празднования 880-летия Ельца.
В соцсетях Вячеслав Жабин поблагодарил местный бизнес за участие в создании бронзового монумента.
Сегодня в Ельце началось трехдневное празднование Дня города. Вечером 6 сентября торжества завершатся концертом певицы Мии Бойки, известной по песням «Экспонат», «Базовый минимум», «Я самая».
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