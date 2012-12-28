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сегодня, 14:13
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Памятник участникам СВО открыт в Ельце

Памятник открыт в первый день празднования 880-летия Ельца.

Сегодня в новом сквере Ельца, рядом с городским военкоматом, открыт памятник участникам специальной военной операции. О том, что такой памятник будет установлен, елецкий мэр Вячеслав Жабин сообщал ещё зимой: решение, по его словам, было принято на совете ветеранов.
 
В соцсетях Вячеслав Жабин поблагодарил местный бизнес за участие в создании бронзового монумента. 

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Сегодня в Ельце началось трехдневное празднование Дня города. Вечером 6 сентября торжества завершатся концертом певицы Мии Бойки, известной по песням «Экспонат», «Базовый минимум», «Я самая». 

Видео – max.ru, фото пресс-службы правительства Липецкой области 


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Комментарии (1)

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24 минуты назад
Странно - 2 в касках а 3 в кепке. Видимо она лучше каски, или остальным каски то и не нужны были. Все одного роста, видно тройняшки и пулемет как у Арнольда из Терминатора
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