Проектирование строительства пятого аэротенка на городских очистных разбили на этапы

За весь комплекс проектно-изыскательских работ администрация Липецка готова отдать 90 миллионов рублей.

Управление строительства администрации Липецка объявило о поиске подрядчика на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по строительству пятого аэротенка на городских очистных сооружениях, оценив их в 90 миллионов рублей.Заказчик разбил работы на три этапа. На первом, который должен закончится к 6 июля, исполнитель обязан провести предпроектное обследование строительных конструкций существующих зданий и сооружений, все инженерные изыскания: геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические, разработать и согласовать основные технологические решения. На втором этапе, к 31 марта 2026 года, подрядчик должен разработать проектную документацию на строительство аэротенка и согласовать ее, провести государственную экологическую экспертизу и получить ее положительное заключение. Третий этап подразумевает передачу заказчику к 1 апреля всей разработанной и согласованной проектно-сметной документации. Проектировщикам нужно предусмотреть использование строительных материалов, обеспечивающих стойкость к длительной работе сооружений в агрессивной среде.После этого то же МКУ «Управление строительства Липецка» объявит о поиске подрядчика, собственно, на строительство аэротенка, огромного бетонного резервуара, в котором при непрерывной подаче воздуха обитают анаэробные бактерии, питающиеся нечистотами.Изначально проект модернизации основных фондов бывшего МУП «Липецкая станция аэрации», которым по концессии ценой в 5,5 млрд рублей занимается ООО «РВК-Липецк», не подразумевал строительство еще одного аэротенка. Но в процессе работ выяснилось, что без него — никуда. Новый аэротенк создаст необходимый концессионеру резерв мощностей как на время модернизации трех существующих аэротенков, так и на случай выхода какого-то из резервуаров из строя.