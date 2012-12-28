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54 минуты назад
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Семья погибшего подростка — благополучная

С подростком был приятель, но дезодорантом он не дышал. Скорую помощь вызвал прохожий.

В рамках расследования гибели надышавшегося дезодорантом 13-летнего подростка проверяются условия его жизни и воспитания. Уже известно, что семья мальчика — благополучная, среднестатистическая, ранее внимания подразделения по делам несовершеннолетних и органов опеки она не привлекала.

Мальчик жил с мамой и отчимом. В семье трое детей: старшая дочь окончила девятый класс, сам 13-летний мальчик пошёл в восьмой класс, а самый младший ребёнок в семье — 2022 года рождения.

Вечером 2 сентября мальчик гулял в микрорайоне «Александровский» с другом. Но тот дезодорантом не дышал.

Скорую помощь подростку вызвал прохожий. Прибывшая бригада уже не смогла помочь мальчику — он умер в присутствии медицинских работников.

СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту смерти подростка. По версии следствия, смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом. Но это не окончательный вывод. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, направленных, в том числе, на установление точной причины смерти погибшего.
несчастный случай
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Жесть
29 минут назад
Кто знает, как всё было. Может, друзья предложили попробовать, рассказывая, что это хорошо? Какой ужас. В голове не укладывается. Вся жизнь была у ребёнка впереди и его нет. Жаль очень.
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Сселки
38 минут назад
Поликлиника..Мы Вам верим.Прихотдите посмотрите сзади поликниники.
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1
43 минуты назад
С волками жить - по-волчьи выть. Даже самый благополучный дитя будет приведён к среднему знаменателю по обществу, если его допускать в гос.школы и разрешать общаться с двором.
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