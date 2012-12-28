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Происшествия
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54 минуты назад
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Семья погибшего подростка — благополучная
С подростком был приятель, но дезодорантом он не дышал. Скорую помощь вызвал прохожий.
Мальчик жил с мамой и отчимом. В семье трое детей: старшая дочь окончила девятый класс, сам 13-летний мальчик пошёл в восьмой класс, а самый младший ребёнок в семье — 2022 года рождения.
Вечером 2 сентября мальчик гулял в микрорайоне «Александровский» с другом. Но тот дезодорантом не дышал.
Скорую помощь подростку вызвал прохожий. Прибывшая бригада уже не смогла помочь мальчику — он умер в присутствии медицинских работников.
СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту смерти подростка. По версии следствия, смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом. Но это не окончательный вывод. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, направленных, в том числе, на установление точной причины смерти погибшего.
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