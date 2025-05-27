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23 минуты назад
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Ответ всем хейтерам: презентация липецкого медвуза собрала аншлаг

Подготовка к открытию медвуза продолжается: 27 мая губернатор Игорь Артамонов и директор Липецкого филиала Российского университета медицины Александр Зубков встретились с желающими поступить новое высшее учебное заведение области.

Вместить всех большой зал «Школы 21» (в самом здании университета ещё продолжается ремонт) просто не смог! В него попали более 400 человек, чуть меньше отправились смотреть прямую трансляцию встречи в здание Министерства здравоохранения. 

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Возможно, своеобразной рекламой встрече с абитуриентами и будущему вузу стала смена вывески на здании по Плеханова, 5: был ЦУМ — стал РУМ. Надпись «Универмаг» вчера сменила «Росунимед».  

— Здесь собрались люди, которых отличает порядочность, милосердие и сострадание. Те, кто выбрал своим делом жизни спасать других, — поприветствовали будущих врачей со сцены. 

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Абитуриентам рассказали об изменениях в сфере здравоохранения, о существующих мерах поддержки медиков, о заключении целевого договора с медорганизациями, о поступлении на работу после получения диплома. 

А гордиться липецкой медицине есть чем: в прошлом году проведено 200 операций методами радиочастотной кардиохирургиии и криоаблации, открыты два трассовых медицинских пункта, уже с начала этого года более 500 человек спасено службой санитарной авиации. Современные медицинские комплексы появились на Соколе, в Липецком округе, в микрорайоне Елецкий и в Добром. Липецкая область уже сегодня входит в двадцатку лучших субъектов по развитию медицины. 

Не хватает только новых квалифицированных кадров! С этой задачей и призван справиться вуз в бывшем здании ЦУМа. Он должен заработать 1 сентября. Уже к 15 июня в здании откроют первый этаж, где разместится приёмная комиссия. А до 15 августа должно завершиться лицензирование филиала. 
 
Первый набор из 144 студентов будет учиться бесплатно. 44 ребят из Липецкой области поступят в вуз по так называемому «губернаторскому набору». После обучения они должны отработать минимум пять лет в липецких больницах и поликлиниках. Остальные — студенты-целевики. И прямо на встрече с губернатором  абитуриенты уже могли вживую познакомиться со своими будущими работодателями — главными врачами липецких больниц. 

Так нужным региону студентам-медикам обещают всё самое новое и лучшее. Открытые пространства кампуса, комфортабельное общежитие со свежими ремонтом и мебелью в получасе ходьбы. 

Преподавать в филиале будет московская профессура из головного вуза и липецкие профессора и кандидаты наук. А их предостаточно: в Липецком областном клиническом центре работают доктор и кандидат медицинских наук, в онкодиспансере — шесть кандидатов медицинских наук и два доктора наук, в областной больнице — два доктора наук и 13 кандидатов, в перинатальном центре — четыре кандидата медицинских наук… Единственный в регионе офтальмологический центр оснащен экспертной аппаратурой, включает диагностическое отделение, два стационара и кабинет неотложной помощи. А флагман онкологической помощи области может гордиться уникальным медицинским оборудованием, позволяющим  выполнять высокотехнологичные вмешательства и проводить раннюю реабилитацию пациентов. И всё это, так или иначе, станет и практической базой для медвуза. 

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— Надеемся, что это будет один из лучших медицинских вузов страны, учитывая все прикладываемые регионом усилия в области кадрового состава и оборудования. А судя по количеству собравшихся — скоро мы сами будем медицинские кадры экспортировать! Тем более, что в школах уже открыты 24 медицинских класса,  — сказал будущим студентам их родителям Игорь Артамонов.

Директор Липецкого филиала Российского университета медицины Александр Зубков рассказал об истории и достижениях самого РУМа. Сегодня «Третий мед» входит в пятёрку лучших медицинских вузов страны и даёт высоко востребованное и качественное европейское образование. Он состоит из семи институтов, в которых обучаются 12,5 тысячи студентов. В вузе работают 40 академиков и членов-корреспондентов, а также главные специалисты Министерства здравоохранения России. И они будут преподавать и передавать весь свой опыт и профессионализм в Липецке! 

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— Если бы я не был уверен в этом проекте — я бы сюда не приехал. Это новая эра образовательного процесса! — Подытожил своё выступление Александр Зубков. 

Образование в Липецком филиале Российского университета медицины на первом этапе будут давать только по одной по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре. Обещают, что все студенты первого набора (вне зависимости от успеваемости) будут получать стипендию в 6 700 рублей.

У всех желающих на встрече была возможность лично задать вопросы губернатору и руководителю Липецкого филиала Российского университета медицины. 

Вопросов было много. Действующие сотрудники скорой медицинской помощи интересовались, каким образом будут проходить вступительные экзамены для тех, кто давно окончил школу и колледж. Молодёжь волновали вопросы стажировок и отсрочек от армии для получающих второе образование. 

А есть ли ограничения по возрасту? Спойлер — их нет, всё в рамках действующего закона об образовании. А будут ли преференции для липецких? Будут. Уже сейчас можно получить «5 баллов для своих», отправив в Министерство здравоохранения области эссе на тему «Я будущий врач Липецкой области». 

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Самым ярким и дискуссионным оказался вопрос про анатомичку. Так студенты-медики называют анатомический театр  — помещение для анатомических работ, исследований и чтения лекций. Простыми словами — интересовало, будут ли в здании ЦУМа препарировать трупы? Пока нет. Эту часть обучения уже давно возможно перенести на муляжи, манипуляторы и в цифровую плоскость. К т ому же недавно в Липецкой области отремонтировано Бюро судебно-медицинской экспертизы, на базе которого тоже возможно обучение. Но потенциал в здании РУМа есть и для анатомического театра — для этого вполне подходит подвальное помещение с хорошей вытяжкой. Зато никаких дистанционных обучении и онлайн-лекций пока не планируется — всё вживую и эффективными малыми группами по 12 человек. 

После общения с абитуриентами Игорь Артамонов вместе с вице-губернатором Ольгой Белоглазовой ещё раз проверили ход работ в здании РУМа — к новому учебному году точно всё будет готово! 

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медвуз
здравоохранение
Игорь Артамонов
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Комментарии (1)

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Бред
17 минут назад
Такое впечатление , что профессия врача , это так , стакан воды выпить.
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