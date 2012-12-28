Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
15-летний школьник попал в больницу после избиения сверстником: родители драчуна заплатят за это 100 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 15:51
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Бывший консультант управления экологии получил четыре года условно за взятку
50 000 рублей он взял с гендиректора коммерческой организации.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, деньги предназначались за непроведение проверки по жалобе жительницы Лебедянского района. Но бизнесмен обратился в ФСБ — 13 сентября прошлого года передача взятки проходила уже под контролем сотрудников ФСБ, мужчину задержали с поличным.
Дело расследовал следственный комитет.
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