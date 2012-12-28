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1351
сегодня, 15:51
17

Бывший консультант управления экологии получил четыре года условно за взятку

50 000 рублей он взял с гендиректора коммерческой организации.

40-летний бывший главный консультант управления экологии и природных ресурсов Липецкой области получил четыре года условно за взятку в 50 000 рублей от гендиректора коммерческой организации. На от же срок он лишён права права занимать должности в органах власти.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, деньги предназначались за непроведение проверки по жалобе жительницы Лебедянского района. Но бизнесмен обратился в ФСБ — 13 сентября прошлого года передача взятки проходила уже под контролем сотрудников ФСБ, мужчину задержали с поличным.

Дело расследовал следственный комитет.
взятка
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
почему
57 минут назад
завод отравил липецкую область,деньги решают все.чиновник -это элита ,написано в учебнике для школьников,его сажать нельзя.
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Щеглова
сегодня, 18:32
Еще бы гжи почистить
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Директор
сегодня, 17:38
Поделом! Бог велел делиться.
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Нервная мать
сегодня, 17:36
Если брать, то только миллионами, чтобы откупиться было чем. Это еще в 90-е так учили. Что по этой жизни 50 тысяч? Сам вымазался, да срок получил. Как в том анекдоте:"Мы с директором воровали оба. Я своровал 3 лампочки и получил 3 года, а он -весь завод, а получил три миллиона. "
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И что?
сегодня, 17:24
После условного срока опять пойдёт занимать должности в органах власти ? С новым приобретённым опытом....
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Витёк
сегодня, 17:02
Всех экологов надо отдавать под суд везде одни отписки что у нас все хорошо и не видят как по вечерам и ночам НЛМК минуя фильтра всё выпускает.а.атмосферу а цемзавод засыпал ситовку и даже долетает до смелое цемент а как почистили речку не черта не делая подписывают липу чтобы положить энную сумму себе в карман.
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Значит
сегодня, 16:55
Умеючи вывернулся коли условно.
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АД
сегодня, 16:48
За взятки только сажать , от пяти лет , и ни каких должностей пожизненно, только рабочие специальности.
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Безмасочник
сегодня, 16:59
Вот тогда настанет настоящий АД
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александр
сегодня, 16:41
а лучше годик но реального срока
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Светлана
сегодня, 16:27
Где закон почему дали так мало.
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Просто я
45 минут назад
Светлана а вы юрист? Сколько надо было дать?
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Гость
сегодня, 17:16
Потому что могла бы вылить совсем другая история и новые фигуранты, более крупные к тому же.
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