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сегодня, 08:10
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Трое подростков попались на краже строительных инструментов за 275 тысяч рублей
Инструменты были похищены в августе из строительного вагончика и подсобки подземной парковки.
«Представители строительной организации обратились в отдел полиции №2 в августе. Они обнаружили отсутствие значительного количества строительных инструментов, среди которых шуруповерт, лазерный уровень, три пристрелочных пистолета. Предварительно, ущерб составил 275 тысяч рублей. Похищенное изъято и будет возвращено собственникам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемым стал 14-летний подросток, а двое других — не достигли возраста уголовной ответственности.
Во время расследования действиям подростков и их законных представителей будет дана правовая оценка. 13-летним ребятам так же грозит наказание: индивидуальная профилактическая работа в ПДН, иск в суд о помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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