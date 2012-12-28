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Трое подростков попались на краже строительных инструментов за 275 тысяч рублей

Инструменты были похищены в августе из строительного вагончика и подсобки подземной парковки.

Троих подростков 13-14 лет подозревают в краже инструментов из строительного вагончика и подсобного помещения подземной парковки.

«Представители строительной организации обратились в отдел полиции №2 в августе. Они обнаружили отсутствие значительного количества строительных инструментов, среди которых шуруповерт, лазерный уровень, три пристрелочных пистолета. Предварительно, ущерб составил 275 тысяч рублей. Похищенное изъято и будет возвращено собственникам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемым стал 14-летний подросток, а двое других —  не достигли возраста уголовной ответственности.

Во время расследования действиям подростков и их законных представителей будет дана правовая оценка. 13-летним ребятам так же грозит наказание: индивидуальная профилактическая работа в ПДН, иск в суд о помещении в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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Комментарии (1)

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Дед Егорыч
30 минут назад
Сколько вору ни воровать, а кнута не миновать
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