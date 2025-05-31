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Происшествия
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46 минут назад
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Площадь лесных пожаров в Усманском районе не увеличивается
Ветер прекратился, установился штиль, огонь не распространяется.
Тушат огонь и с воздуха, два вертолета Жуковского отряда МЧС, и на земле — задействованы больше двухсот пожарных и сформирован резерв из ста человек, работников лесхозов и лесничих.
«Безусловный приоритет — безопасность жителей. Сосредоточили на месте пожара тяжёлую технику для опашки мест возгорания. Удалось отсечь несколько очагов, не допустив продвижения огня в сторону населённых пунктов. Хочу подчеркнуть: угрозы для жителей на данный момент нет, расстояние до ближайших сёл остаётся безопасным. Роспотребнадзор постоянно ведёт мониторинг качества воздуха», — сообщил губернатор.
Фото: t.me/igor_artamonov48
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