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Происшествия
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29 минут назад
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Беспилотники перехвачены над Липецкой областью
Красный уровень воздушной тревоги действует в регионе с утра.
Всего с вечера 2 сентября до восьми утра 3 сентября дежурными силами ПВО над Черным морем и 16 регионами страны перехвачены и уничтожены 416 беспилотников самолетного типа, сообщили военные.
Красный уровень воздушной тревоги в Липецкой области действует с 06:47.
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