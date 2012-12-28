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29 минут назад
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Беспилотники перехвачены над Липецкой областью

Красный уровень воздушной тревоги действует в регионе с утра.

БПЛА перехвачены над Липецкой областью, говорится в сводке Минобороны РФ.

Всего с вечера 2 сентября до восьми утра 3 сентября дежурными силами ПВО над Черным морем и 16 регионами страны перехвачены и уничтожены 416 беспилотников самолетного типа, сообщили военные.

Красный уровень воздушной тревоги в Липецкой области действует с 06:47.

воздушная тревога
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Зачем
23 минуты назад
Над головами сбиваете? Уже детей хороним благодаря вашей защите
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свой дом
24 минуты назад
не зная как городскиЯ, а я печку на зиму приготовил, и дрова
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