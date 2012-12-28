Беспилотники перехвачены над Липецкой областью

Красный уровень воздушной тревоги действует в регионе с утра.



БПЛА перехвачены над Липецкой областью, говорится в сводке Минобороны РФ.Всего с вечера 2 сентября до восьми утра 3 сентября дежурными силами ПВО над Черным морем и 16 регионами страны перехвачены и уничтожены 416 беспилотников самолетного типа, сообщили военные.Красный уровень воздушной тревоги в Липецкой области действует с 06:47.