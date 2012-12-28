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На достройку хирургического корпуса областной детской больницы выделены более миллиарда рублей
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сегодня, 13:42

На достройку хирургического корпуса областной детской больницы выделены более миллиарда рублей

Сессия областного Совета изменила бюджет-2025, расширила категории льготников и одобрила новую должность в правительстве области.

Главный вопросом очередной сессии областного Совета была стали поправки в бюджет региона.



Исполняющая обязанности министра финансов областного правительства Светлана Володина рассказала, что предлагается направить миллиард 125 миллионов рублей на строительство хирургического корпуса детской областной больницы. Еще 268 миллионов рублей предусмотрено на ремонт и строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов и четырех офисов врачей общей практики. Корпус и фельдшерско-акушерские пункты должны быть готовы уже в этом году.

Заместитель министра строительства и архитектуры Николай Дергунов объяснил депутатам, что первоначально строительство хирургического корпуса оценивалось в 3,8 миллиарда рублей. Но по итогам проектирования сформирована его конечная стоимость в 4,9 миллиарда.

Большинством голосов депутаты приняли поправки в бюджет. Таким образом, доходы областного бюджета на 2025 год составили 104 миллиарда 736 миллионов рублей, расходы — 133 миллиарда 802 миллиона рублей, дефицит — 29 миллиардов 66 миллионов рублей.

Строительство хирургического корпуса областной детской больницы началось осенью 2023 года. Предполагалось, что генподрядчик, калужская компания «Каскад-Энерго», сдаст объект к 1 января 2025 года. Но уже через год стало понятно, что он сорвал сроки.

«Основные проблемы на объекте — недостаточное число рабочих на площадке и затянувшееся согласование медицинского оборудования. В данный момент прорабатывается новый график работ, по которому будут определены новые сроки», — объяснили тогда в облздраве.

Также депутаты сегодня включили в число тех, кто имеет право на льготную газификацию, участников СВО, которые выполняют задачи на приграничных территориях, а также членов их семей. Льготная газификация не зависит от уровня доходов военнослужащего или его близких. Компенсация составляет 130 тысяч рублей. Действие законопроекта распространено на правоотношения, возникшие с 30 ноября 2024 года. Заявление на льготную газификацию можно подать в МФЦ.

Кроме того, бесплатный земельный участок теперь могут получить многодетные семьи со старшими детьми до 23 лет, если те учатся очно. Раннее возраст ребенка ограничивался 18 годами. Эти изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Также депутаты выслушали доклад уполномоченного по правам человека в регионе за 2024 год о  котором GOROD48 уже рассказывал. С начала СВО, стараниями Ираиды Тихоновой домой вернулись 36 липчан.

— Я вас хочу заверить, что эта работа требует твердых, как канат нервов, в то же время эмпатии, умения доносить правильные слова при общении с семьями. Не существует, насколько мне известно, четко выстроенной канвы, где было бы все просто — фамилию передал, дождался и ребята вернулись домой. Это тонкая, сложная работа. Ираида Юрьевна на передовой в этом смысле находится, — поблагодарил омбудсмена спикер Владимир Сериков.

Сегодня впервые в качестве представителя губернатора и правительства области в работе сессии участвовал вице-губернатор Сергей Курбатов. 



— Моя основная задача — максимально обеспечить депутатов информацией от правительства. Я убежден, что ключом к плодотворной работе является глубокое понимание причин и данных, на основании которых принимается решение. Всегда к вашим услугам, — заявил депутатам Сергей Курбатов.

Сегодня же сессия дала согласие на введение в правительстве области новой должности — руководителя цифровой трансформации. Наполнением этой должности является интеграция современных информационных технологий, включая искусственный интеллект в повседневную работу органов государственной власти и консультационно-аналитические функции.

Как уточнил первый заместитель начальника управления госслужбы и кадровой работы Роман Голенских, должность введена для прозрачности и доступности госструктур и повышения качества госуслуг.
сессия облсовета
хирургический корпус
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