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58 минут назад
5

В Добринском округе появился плавучий «Форд»

С мотором от трактора «Беларус».

Вячеслав Синячкин из посёлка имени Ильича Новочеркутинского сельского поселения Добринского округа превратил пригнанный из США «Форд» — в плавучий вездеход.

Вячеславу Синячкину — 69 лет. Сначала он собрал трактор, на котором помогал сажать и выкапывать картошку односельчанам. Потом про этот трактор ещё в 2012-м году сняли сюжет «Липецкий самоделкин» московские журналисты. Прощаясь с нашим «Кулибиным», съёмочная группа из трёх человек напутствовала Вячеслава: обычно самоделкины не останавливаются на чём-то одном, смастерите что-то ещё — позвоните, приедем, снимем про вас ещё одно кино. Вячеслав Синячкин тогда сходу заявил: а у меня вот этот «Форд» будет плавать.

Интересно, что плавать в самом посёлке имени Ильича негде — в нём нет ни реки, ни пруда. Так что на «Форде» Синячкин сначала выезжает в соседние сёла Добринского округа, и только потом выплывает. Машина прекрасно ходит и по асфальту, и по земле, и по воде.

— Мосты от «ГАЗ 66», колёса от «КамАЗа», 200-литровые бочки-поплавки, мотор от трактора «Беларус», мостики, якорь. Вес конструкции — четыре тонны! Плавать могут четверо. Колёса и руль поворачиваются, куда угодно на ней заплываю, — рассказал о своём изобретении GOROD48 Вячеслав Синячкин.

Сам «Форд» — старая любимая машина Синячкина. Его пригнали из Америки: сначала везли на грузовом теплоходе до Владивостока, потом «Форд» проехал своим ходом всю страну до Добринки. На своём железном друге Вячеслава куда только не путешествовал — ездил на Черное море, к брату в Ульяновск. Но время неумолимо, и пришлось сменить «Фонд» на «Ленд Ровер». А старой машине «Липецкий самоделкин» решил дать новую жизнь на воде.

Фото —  vk.ru/jurn48
конструирование
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Комментарии (5)

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Сначала новые
ЛТЗ
23 минуты назад
Привлечь по 12.5 КоАП РФ и нарушения водоохранной зоны! Тут к берегу с тонировкой не подъехать, а ему закон не писан.
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Илья
26 минут назад
Ну да , видео было по прикольней посмотреть....
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Прикольно
37 минут назад
но реку похож загрязняет не слабо. Здесь видео надо было выкладывать, а не фото
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Надо же
40 минут назад
Какой молодец. Не перевелись люди умные и талантливые на руси. Горжусь земляком. Может быть, заинтересуется этим человеком и его разработками где-то в каком-то НИИ?
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Димка
9 минут назад
У нас только в ГАИ могут заинтересоваться. И налог быстро новый придумать. А так молодец, настоящий практикующий инженер!
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