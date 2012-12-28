В Добринском округе появился плавучий «Форд»

С мотором от трактора «Беларус».

Вячеслав Синячкин из посёлка имени Ильича Новочеркутинского сельского поселения Добринского округа превратил пригнанный из США «Форд» — в плавучий вездеход.Вячеславу Синячкину — 69 лет. Сначала он собрал трактор, на котором помогал сажать и выкапывать картошку односельчанам. Потом про этот трактор ещё в 2012-м году сняли сюжет «Липецкий самоделкин» московские журналисты. Прощаясь с нашим «Кулибиным», съёмочная группа из трёх человек напутствовала Вячеслава: обычно самоделкины не останавливаются на чём-то одном, смастерите что-то ещё — позвоните, приедем, снимем про вас ещё одно кино. Вячеслав Синячкин тогда сходу заявил: а у меня вот этот «Форд» будет плавать.Интересно, что плавать в самом посёлке имени Ильича негде — в нём нет ни реки, ни пруда. Так что на «Форде» Синячкин сначала выезжает в соседние сёла Добринского округа, и только потом выплывает. Машина прекрасно ходит и по асфальту, и по земле, и по воде.— Мосты от «ГАЗ 66», колёса от «КамАЗа», 200-литровые бочки-поплавки, мотор от трактора «Беларус», мостики, якорь. Вес конструкции — четыре тонны! Плавать могут четверо. Колёса и руль поворачиваются, куда угодно на ней заплываю, — рассказал о своём изобретении GOROD48 Вячеслав Синячкин.Сам «Форд» — старая любимая машина Синячкина. Его пригнали из Америки: сначала везли на грузовом теплоходе до Владивостока, потом «Форд» проехал своим ходом всю страну до Добринки. На своём железном друге Вячеслава куда только не путешествовал — ездил на Черное море, к брату в Ульяновск. Но время неумолимо, и пришлось сменить «Фонд» на «Ленд Ровер». А старой машине «Липецкий самоделкин» решил дать новую жизнь на воде.