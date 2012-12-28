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Происшествия
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сегодня, 11:41
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В липецкой церкви произошел несчастный случай
55-летний работник упал со строительных лесов внутри храма.
Его коллеги вызвали скорую. Медики диагностировали у 55-летнего мужчины травмы и привезли в первую городскую больницу. В БСМП определили у пострадавшего сотрясение головного мозга и легкие травмы. Медики пытаются уговорить пациента остаться в стационаре, но он пока отказывается от госпитализации.
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