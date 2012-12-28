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1956
сегодня, 11:41
12

В липецкой церкви произошел несчастный случай

55-летний работник упал со строительных лесов внутри храма.

Сегодня утром в строящемся храме Иверской иконы Божией Матери в микрорайоне «Елецкий» произошло ЧП: со строительных лесов упал рабочий.

Его коллеги вызвали скорую. Медики диагностировали у 55-летнего мужчины травмы и привезли в первую городскую больницу. В БСМП определили у пострадавшего сотрясение головного мозга и легкие травмы. Медики пытаются уговорить пациента остаться в стационаре, но он пока отказывается от госпитализации.
несчастный случай
падение с высоты
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Почему
8 минут назад
Такое кощунство и ни капельки сострадания что с вами,люди!
Ответить
зачем
33 минуты назад
его повезли в больницу????? Наверняка упавший-верующий, надо было свечку поставить или вставить и помолиться и все пройдет. А в больницах-там и неверующие и иноверцы и всякие "цветные".
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Лиза
38 минут назад
Здоровья пострадавшему.
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Буквоед
40 минут назад
Соблюдайте правила техники безопасности!Они пишутся кровью!
Ответить
Я так понял
54 минуты назад
На освидетельствование рабочего и попа, который работу поручил!! Срочно!
Ответить
*
54 минуты назад
Помоги господи
Ответить
Лена
сегодня, 12:10
Интересно там оформляют акт допуск на высоту...
Ответить
Совершенно
сегодня, 12:08
Не смешно. Комментаторы посмейтесь над собой
Ответить
сегодня, 11:48
В любом случае грешен.
Ответить
х.
сегодня, 12:05
Отец настоятель?
Ответить
33 минуты назад
Отец настоятель? Инженер по охране труда и технике безопасности.
Ответить
Интересно
сегодня, 11:46
Он когда летел руки расправил в разные стороны?
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