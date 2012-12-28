В липецкой церкви произошел несчастный случай

55-летний работник упал со строительных лесов внутри храма.

Сегодня утром в строящемся храме Иверской иконы Божией Матери в микрорайоне «Елецкий» произошло ЧП: со строительных лесов упал рабочий.Его коллеги вызвали скорую. Медики диагностировали у 55-летнего мужчины травмы и привезли в первую городскую больницу. В БСМП определили у пострадавшего сотрясение головного мозга и легкие травмы. Медики пытаются уговорить пациента остаться в стационаре, но он пока отказывается от госпитализации.