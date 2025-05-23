Происшествия
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55 минут назад
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Обломки БПЛА попали в жилой дом: повреждены 20 квартир
Пострадавших в доме нет.
Мужчину, проживающего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. По словам губернатора, с ним всё в порядке. Он временно поживёт у родственников.
«Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра Ельца уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — рассказал губернатор.
Напомним, что во время атаки беспилотников в промышленной зоне Ельца получили ранения восемь человек. Их сегодня утром посетил в больнице вице-губернатор Александр Рябченко
«Тяжёлых случаев, к счастью, нет. Желаю всем скорейшего выздоровления», — добавил Игорь Артамонов.
И. о. мэра Ельца Вячеслав Жабин в свою очередь сообщил, что в ближайшее время администрация города проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Силовые структуры продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки.
Атака беспилотников на Елец началась в начале второго ночи. Через час губернатор сообщил о падении обломков БПЛА в промышленной зоне города и начавшемся там пожаре.
В пять утра в Липецкой области был отменен красный уровень угрозы, а в 06:15 — желтый, действовавший на все территории области с часа дня 22 мая. В Ельце с 20 по 23 мая красный уровень угрозы объявлялся пять раз.
Фото пресс-службы правительства области
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