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1893
55 минут назад
11

Обломки БПЛА попали в жилой дом: повреждены 20 квартир

Пострадавших в доме нет.

В Ельце этой ночью обломки БПЛА попали в пятиэтажный жилой дом. Как сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, повреждены 20 квартир. Одна из них пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления. 

Мужчину, проживающего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. По словам губернатора, с ним всё в порядке. Он временно поживёт у родственников. 

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«Обязательно поможем с восстановлением здания. Все поручения и.о. мэра Ельца уже получил. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — рассказал губернатор.

Напомним, что во время атаки беспилотников в промышленной зоне Ельца получили ранения восемь человек. Их сегодня утром посетил в больнице вице-губернатор Александр Рябченко

«Тяжёлых случаев, к счастью, нет. Желаю всем скорейшего выздоровления», — добавил Игорь Артамонов.

И. о. мэра Ельца Вячеслав Жабин в свою очередь сообщил, что в ближайшее время администрация города проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Силовые структуры продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки.

Атака беспилотников на Елец началась в начале второго ночи. Через час губернатор сообщил о падении обломков БПЛА в промышленной зоне города и начавшемся там пожаре

В пять утра в Липецкой области был отменен красный уровень угрозы, а в 06:15 — желтый, действовавший на все территории области с часа дня 22 мая. В Ельце с 20 по 23 мая красный уровень угрозы объявлялся пять раз.

Фото пресс-службы правительства области
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Ночью
6 минут назад
И всё в порядке???
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То
13 минут назад
Ли ещё будет... Пострадавшим морально сил и терпения и конечно же скорейшего выздоровления!!!
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Гостья1
14 минут назад
Спасибо всем нашим воинам и тем,кто обеспечивает нашу защиту. На защиту жителей области надо вкладывать средства ,а не на парки и объекты не первой важности.
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Лю
6 минут назад
Сколько жизней у вас, гостья?
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Мать-и-мачеха
17 минут назад
Караул
Ответить
Вопросов
17 минут назад
Очень много. Но естественно, правду никто не скажет...
Ответить
Ель Сибирская
18 минут назад
Помогите пожалуйста людям восстановить квартиры.
Ответить
Вот
24 минуты назад
И наша безопасность... Пора уезжать из области
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наталья
14 минут назад
куда поедите
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Попали
28 минут назад
В жилой дом ночью... И нет пострадавших???
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Липа
29 минут назад
Конечно, прямое попадание и нет жертв. Хоть бы не врали!!!
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