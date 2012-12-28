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Происшествия
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43 минуты назад
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17-летний мотоциклист сбил у колледжа четверых студентов и скрылся: его задержали
На юношу составлены несколько административных протоколов.
Как сообщает УМВД России по Липецкой области, автоинспекторы в течение нескольких часов установили личность 17-летнего водителя питбайка. В отношении юноши возбуждены дела об административных правонарушениях за управление незарегистрированным транспортным средством (по части первой статьи 12.1 КоАП РФ), за езду без прав (по части первой статьи 12.7 КоАП РФ), за оставление места ДТП (по части второй статьи 12.27) и за отсутствие страховки (по части второй статьи 12.37 КоАП РФ).
Обстоятельства ДТП ещё устанавливаются. Также будет дана правовая оценка действиям родителей подростка.
В полиции добавляют, что питбайк юридически является спортинвентарем. Ездить на нем разрешено только на специализированных закрытых трассах и спортивных площадках, но не по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам, в том числе этого нельзя делать при наличии водительского удостоверения категории «А».
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