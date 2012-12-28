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43 минуты назад
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17-летний мотоциклист сбил у колледжа четверых студентов и скрылся: его задержали

На юношу составлены несколько административных протоколов.

3 сентября в районе дома №3 по улице Папина в Липецке у Колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли водитель кроссового мотоцикла «JHL – LXS» сбил четверых пешеходов, после чего скрылся с места аварии. В ДТП пострадали 17-летний и 18-летние парни, а также две 17-летние девушки. Все они студенты этого колледжа. А само ДТП произошло во время перемены, когда ребята вышли на улицу.  

Как сообщает УМВД России по Липецкой области, автоинспекторы в течение нескольких часов установили личность 17-летнего водителя питбайка. В отношении юноши возбуждены дела об административных правонарушениях за управление незарегистрированным транспортным средством (по части первой статьи 12.1 КоАП РФ), за езду без прав (по части первой статьи 12.7 КоАП РФ), за оставление места ДТП (по части второй статьи 12.27) и за отсутствие страховки (по части второй статьи 12.37 КоАП РФ).

Обстоятельства ДТП ещё устанавливаются. Также будет дана правовая оценка действиям родителей подростка.

В полиции добавляют, что питбайк юридически является спортинвентарем. Ездить на нем разрешено только на специализированных закрытых трассах и спортивных площадках, но не по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам, в том числе этого нельзя делать при наличии водительского удостоверения категории «А».
авария
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ненавижу издалека
19 минут назад
Нельзя на питбайках ездить по улицам. Вы это скажите тем дуракам, которые каждый вечер и почти до двух ночи по проспекту 60 лет СССР на одном колесе ездят, тарахтя на всю округу. Один неприметно стоящий на проспекте 60 лет СССР экипаж ГИБДД может за один вечер месячный план по выявлению нарушений сделать!
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Землянин
26 минут назад
А за наезд на пешеходов на него ничего не составлено?
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Липчанка
29 минут назад
кому выпадет контракт парню или родителю?
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