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Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Общество
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38 минут назад
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В МЧС разъяснили, как предупреждают об угрозе в отсутствие интернета
Используются сирены и сообщения по телевидению и радио.
Там пояснили, что главный способ предупреждения об опасности — сирены и перехват теле-, радио-сигналов. Сообщения в Telegram-каналах и приложениях о желтом и красном уровнях — дополнительные средства оповещения.
Сирена при красном уровне включалась. Те, у кого были включены телевизоры или радиоприемники, тоже были извещены об опасности.
Мобильный интернет в Липецке, напомним, отключен по решению военных.
«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — сообщил сегодня утром губернатор Игорь Артамонов.
Доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка.
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